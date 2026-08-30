صادق: ۱۱ پل ریلی در جنگ ۴۰روزه هدف قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی شامگاه یکشنبه، ۸ شهریورماه در گفتگوی تلویزیونی با اشاره به پشت سر گذاشتن جنگ چهل‌روزه، اظهار کرد: بخش مهمی از این جنگ، علیه زیرساخت‌های کشور بود و پس از آن نیز با محاصره ناجوانمردانه دریا و بنادر مواجه هستیم.

وی افزود: به همین دلیل، اهمیت بنادر شمالی کشور و پایانه‌های مرزی، چه ریلی و چه جاده‌ای، دوچندان شده است تا این پایانه‌ها بتوانند حداکثر ظرفیت خود را در اختیار قرار دهند و کالاهای اساسی در اقصی نقاط کشور به‌وفور در دسترس مردم باشد.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: یکی از موضوعات و شاخص‌های مهم، استمرار خدمات بود. موضوع دیگری که مورد توجه قرار گرفت و نه‌تنها مردم کشورمان، بلکه دنیا نیز آن را دیدند، این بود که حتی در جریان جنگ نیز روند بازسازی‌ها متوقف نشد.

وی با اشاره به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور در جریان جنگ، ادامه داد: در این جنگ ۱۱ پل ریلی مورد هدف قرار گرفت.

صادق تصریح کرد: با هدف قرار گرفتن تونل‌ها و پل‌هایی که به هرمزگان منتهی می‌شدند، این مسیرها در کوتاه‌ترین زمان ممکن ترمیم و بازگشایی شدند. در مواردی، تونل، پل یا جاده ظرف ۱۲ ساعت و حداکثر طی دو روز مجدداً به چرخه تردد بازگشت.

ظرفیت پروازی کشور ۲۸۰۰ صندلی افزایش یافت

وی یادآور شد: در حوزه حمل‌ونقل هوایی نیز ظرفیت پروازی کشور افزایش یافت و حدود ۲۸۰۰ صندلی به ظرفیت صندلی‌های پروازی اضافه شد.

صادق درباره میزان خسارت‌های واردشده در جریان جنگ، گفت: درباره خسارت‌هایی که در جریان جنگ، چه در حوزه زیرساخت و چه در بخش‌های مسکونی و اداری، به کشور وارد شد، فعلاً نمی‌توانم عدد و رقم دقیقی اعلام کنم؛ چراکه برآوردها نیازمند کارشناسی‌های دقیق است. البته کلیات این خسارت‌ها در تمام حوزه‌ها به دولت ارائه شده است.

وی با تأکید بر اینکه برخی خسارت‌ها تنها به خود زیرساخت محدود نمی‌شود، تصریح کرد: نکته مهم این است که برخی خسارت‌ها فقط به خود زیرساخت محدود نمی‌شود و زنجیره‌ای از فعالیت‌ها و مشاغل را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: برای مثال، در صنعت هوانوردی وقتی یک هواپیما آسیب می‌بیند، فقط خسارت مربوط به همان هواپیما نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از مشاغل و فعالیت‌های پشتیبان، از گردشگری گرفته تا هتل‌ها و خدمات مرتبط با پروازها، تحت تأثیر قرار می‌گیرند؛ بنابراین اگر این زنجیره را نیز در محاسبات لحاظ کنیم، رقم خسارت بسیار متفاوت خواهد بود.

تعدادی از پل‌های هرمزگان تا یک ماه آینده افتتاح می‌شود

عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بازگشایی مسیرهای آسیب‌دیده، گفت: در برخی نقاط، پل‌ها آسیب دیده بودند که بلافاصله برای آنها کنارگذر ایجاد کردیم و در عرض چند ساعت و حداکثر یک روز، مسیرهای جاده‌ای، پل‌ها و تونل‌ها را برای تردد مجدد آماده کردیم.

وی افزود: البته این پل‌ها باید به‌صورت اساسی بازسازی شوند و عملیات ساخت آنها در حال انجام است، طی یک ماه آینده، افتتاح تعدادی از این پل‌ها را در هرمزگان انجام خواهم داد.

منابع داخلی برای جبران خسارت لنج‌های تجاری پیش‌بینی شد

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آسیب‌دیدگی برخی لنج‌های تجاری در جریان جنگ، یادآور شد: در این جنگ بعضاً لنج‌های تجاری نیز آسیب دیده‌اند؛ لنج‌هایی که معیشت مردم و ساکنان مناطق ساحلی به آنها وابسته بود و از طریق آنها امرار معاش می‌کردند.

وق ادامه داد: برای جبران این خسارت‌ها نیز اقدامات لازم در حال بررسی است و با استفاده از منابع داخلی، پیش‌بینی‌های لازم برای تأمین و پرداخت مبالغ مورد نیاز انجام شده است. این اقدامات در دست انجام است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.

ترانزیت جاده‌ای کالا از بندرعباس ۱۲ تا ۱۳ درصد کاهش داشته است

صادق با اشاره به وضعیت ترانزیت کالا از بنادر جنوبی کشور، اظهار کرد: در خصوص بنادر جنوبی، باید اشاره کنم که به دلیل محاصره و محدودیت‌هایی که ایجاد شده، میزان ترانزیت کالا نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

وی بیان کرد: ترانزیت کالا از بندرعباس، چه از مسیر ریلی و چه جاده‌ای، به کشورهای آسیای مرکزی، روسیه و سایر کشورها، در بخش ریلی حدود ۴۵ درصد و در بخش جاده‌ای حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد کاهش داشته است. البته در حوزه صادرات و واردات، افزایش‌هایی داشته‌ایم.

۶ هزار واحد مسکن استیجاری تا ۲ ماه آینده تحویل می‌شود

عضو کابینه دولت جهاردهم با اشاره به برنامه‌های دولت در حوزه عرضه و تقاضای مسکن، اظهار کرد: در حوزه عرضه و تقاضای مسکن، طرح دیگری را نیز آغاز کرده‌ایم که با عنوان «طرح آشیان» شناخته می‌شود. این طرح به مسکن استیجاری اختصاص دارد و با وجود اینکه قوانین و مقررات مربوط به آن بیش از ۲۰ سال وجود داشته، دولت‌ها کمتر به سمت اجرای آن رفته‌اند.

وی ادامه داد: واقعیت این است که برای خانه‌دار کردن دهک‌های پایین جامعه و به‌ویژه زوج‌های جوان، تنها راهکار، مالکیت خانه نیست. ایجاد مسکن استیجاری با قراردادهای چهار تا پنج‌ساله و اجاره‌بهایی پایین‌تر از نرخ بازار می‌تواند به حل مشکل سکونت، به‌خصوص برای دهک‌های یک تا پنج، کمک کند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در ابتدا ساخت ۱۰ هزار واحد را هدف‌گذاری کرده بودیم، اما به‌دلیل مشکلاتی از جمله شرایط جنگی و ضرورت تمرکز بر بازسازی‌ها، در مرحله نخست تأمین ۶ هزار واحد امکان‌پذیر شد.

وی یادآور شد: ثبت‌نام این ۶ هزار واحد نیز در همین هفته دولت انجام شد و پس از بررسی‌های انجام‌شده، ظرف یکی دو ماه آینده این واحدها به زوج‌های جوانی که کمتر از پنج سال از آغاز زندگی مشترکشان گذشته است، تحویل داده خواهد شد.

ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری را آغاز کردیم‌

صادق با اشاره به برنامه دولت برای تأمین مسکن کارگران، اظهار کرد: در کنار مسکن حمایتی و مسکن محرومان، موضوع مسکن کارگری را نیز دنبال کرده‌ایم. در همین راستا، ساخت حدود ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری را با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و واحدهای صنعتی آغاز کرده‌ایم.

وزیر راه و شهرسازی افزود: در این طرح، بخشی از زمین توسط وزارت راه و شهرسازی و بخشی نیز توسط کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی تأمین می‌شود و تسهیلات ویژه‌ای نیز از سوی این مجموعه‌ها برای کارگران در نظر گرفته خواهد شد.

صادق بیان کرد: همچنین حدود ۲۰۰ هزار واحد دیگر نیز از نظر تأمین زمین شناسایی شده که برنامه ساخت آنها در حال پیگیری است.