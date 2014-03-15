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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۴۱

درمجلس مطرح شد؛

نمایندگان اعتماد خود را به وزارت خارجه از دست داده اند/ اگر وزارت خارجه عرضه کنترل مهمانانش ندارد مجلس ورود کند

نمایندگان اعتماد خود را به وزارت خارجه از دست داده اند/ اگر وزارت خارجه عرضه کنترل مهمانانش ندارد مجلس ورود کند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه نمایندگان اعتماد خود را به وزارت خارجه از دست داده اند گفت: دستگاه دیپلماسی و وزیر امورخارجه مسئول مستقیم ملاقات های اشتون با تعدادی از محکومین فتنه 88 است و باید به ملت ایران و نمایندگان مجلس پاسخگو باشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در تذکری شفاهی در جلسه نوبت عصر مجلس گفت: انجام رفتارهای نامعمول و مداخله جویانه هیات های پارلمانی و هیات اتحادیه اروپا غرور ملی ملت ولایتمدار ایران و خانواده شهدا را خدشه دار کرد و مردم ایران معترض به این اقدام هستند.

وی افزود: مردم و کمیسیون امنیت ملی پس از ملاقات های مداخله جویانه قبلی تذکرات لازم را به وزارت خارجه داده بود و درخواست کرده بود جلوی این گونه رفتارها گرفته شود اما دستگاه دیپلماسی به تذکرات توجهی نکرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه مسئول مستقیم این ملاقات ها هستند تاکید کرد: وزارت خارجه  باید در مقابل ملت و نمایندگان مجلس پاسخگو باشد. نمایندگان اعتماد خود را به وزارت خارجه از دست داده اند.

نقوی حسینی تصریح کرد: اگر سیاست دولت این است صریحا اعلام کند و اگر سیاست دولت این گونه نیست نباید چنین اتفاقاتی رخ دهد.

همچنین براهیم آقامحمدی نماینده مردم خرم آباد در تذکری اعلام کرد علیرغم سر و صدای مستقیم تیم مذاکره کننده و حق غنی سازی برای ما توسط 1+5 که به رسمیت شناخته شده اما خانم اشتون حاضر به پاسخگویی در خصوص حق غنی سازی ما نشد و متاسفانه وزارت خارجه همانند بسیاری از موارد دیگر عکس العملی نشان نداد.

وی افزود: اشتون در چند مورد داخلی کشور ما دخالت کرده است  چه در ملاقات با فتنه گران و چه اظهارنظرهایی در خصوص اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای.

آقامحمدی ادامه داد: وزارت خارجه به پیشنهاد خانم اشتون به استاندار اصفهان برای عضویت به تیم مذاکره کننده هسته ای هیچ واکنشی نشان نداد و قبح این مسائل ریخته شده است. اروپائیان با زندانیان ما ملاقات می کنند.

وی گفت: اگر وزارت خارجه عرضه ندارد مهمانان خود را کنترل کند مجلس به این مسئله ورود کند و تصمیم بگیرد تا جلوی این دخالت ها گرفته شود.

آقامحمدی در خصوص برنامه های اقتصاد مقاومتی نیز گفت: انشاالله این اعلام آمادگی ها در عمل نشان داده شود و این برنامه مقام معظم رهبری دوای درد ما است که باید به صورت جدی در نظر گرفته شود.

 

 

 

 

کد مطلب 2256857

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