نمایندگان اعتماد خود را به وزارت خارجه از دست داده اند/ اگر وزارت خارجه عرضه کنترل مهمانانش ندارد مجلس ورود کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در تذکری شفاهی در جلسه نوبت عصر مجلس گفت: انجام رفتارهای نامعمول و مداخله جویانه هیات های پارلمانی و هیات اتحادیه اروپا غرور ملی ملت ولایتمدار ایران و خانواده شهدا را خدشه دار کرد و مردم ایران معترض به این اقدام هستند.

وی افزود: مردم و کمیسیون امنیت ملی پس از ملاقات های مداخله جویانه قبلی تذکرات لازم را به وزارت خارجه داده بود و درخواست کرده بود جلوی این گونه رفتارها گرفته شود اما دستگاه دیپلماسی به تذکرات توجهی نکرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه مسئول مستقیم این ملاقات ها هستند تاکید کرد: وزارت خارجه باید در مقابل ملت و نمایندگان مجلس پاسخگو باشد. نمایندگان اعتماد خود را به وزارت خارجه از دست داده اند.

نقوی حسینی تصریح کرد: اگر سیاست دولت این است صریحا اعلام کند و اگر سیاست دولت این گونه نیست نباید چنین اتفاقاتی رخ دهد.

همچنین براهیم آقامحمدی نماینده مردم خرم آباد در تذکری اعلام کرد علیرغم سر و صدای مستقیم تیم مذاکره کننده و حق غنی سازی برای ما توسط 1+5 که به رسمیت شناخته شده اما خانم اشتون حاضر به پاسخگویی در خصوص حق غنی سازی ما نشد و متاسفانه وزارت خارجه همانند بسیاری از موارد دیگر عکس العملی نشان نداد.

وی افزود: اشتون در چند مورد داخلی کشور ما دخالت کرده است چه در ملاقات با فتنه گران و چه اظهارنظرهایی در خصوص اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای.

آقامحمدی ادامه داد: وزارت خارجه به پیشنهاد خانم اشتون به استاندار اصفهان برای عضویت به تیم مذاکره کننده هسته ای هیچ واکنشی نشان نداد و قبح این مسائل ریخته شده است. اروپائیان با زندانیان ما ملاقات می کنند.

وی گفت: اگر وزارت خارجه عرضه ندارد مهمانان خود را کنترل کند مجلس به این مسئله ورود کند و تصمیم بگیرد تا جلوی این دخالت ها گرفته شود.

آقامحمدی در خصوص برنامه های اقتصاد مقاومتی نیز گفت: انشاالله این اعلام آمادگی ها در عمل نشان داده شود و این برنامه مقام معظم رهبری دوای درد ما است که باید به صورت جدی در نظر گرفته شود.