۲ هزار مترمربع از اراضی ملی در بخش رحیم آباد رودسر آزادسازی شد

حسین برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای عملیات رفع تصرف اراضی ملی در روستای پلام رحیم‌آباد رودسر اظهار کرد: این اقدام در اجرای احکام قانونی و با هدف مقابله با تصرفات غیرقانونی، حفظ کاربری اراضی و صیانت از منابع ملی انجام شد.

وی افزود: در پی گزارش های مردمی از تصرف اراضی ملی در منطقه پلام با دستور دستگاه قضایی مبنی بر آزادسازی عرصه های منابع طبیعی براساس تبصره ذیل ماده ۵۵ عملیات رفع تصرف به اجرا درآمد که طی آن دو هزار مترمربع از اراضی ملی از دست متصرف غیرمجاز قلع‌وقمع شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رودسر با اشاره به ارزش اقتصادی اراضی آزادسازی شده تصریح کرد: مجموع اراضی رفع تصرف شده حدود ۴۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود که عرصه مذکور در راستای حفظ و حراست از اراضی ملی به مراتع بازگردانده شد.

وی با تأکید بر استمرار برخورد قانونی با زمین‌خواری و هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی ملی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را از طریق مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.

برزگر در ادامه با اشاره به اینکه در سه ماهه نخست سال جاری، تعداد ۱۵ فقره رفع تصرف به مساحت ۱۶۵۰۰ متر مربع از اراضی ملی با دستور مقام قضایی انجام شد اضافه کرد: ارزش ریالی عرصه‌های آزادشده ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده است. این اراضی به منابع ملی عودت داده شد.

وی با بیان اینکه تعداد ۴۱ فقره چوب‌آلات بازداشتی به حجم ۶۰ متر مکعب از متخلفان غیرمجاز حمل چوب ضبط شد تصریح کرد: این اقدام در راستای حفظ و حراست از قانون حفاظت از جنگل‌ها و مقابله با قاچاق چوب انجام گرفت و چوب‌آلات مکشوفه به نفع دولت ثبت گردید.

وی به تشکیل پرونده تصرف اراضی ملی از ماده ۶۹۰ قانون حفاظت از جنگل‌ها اشاره کرد و گفت: تعداد ۱۷ فقره به مساحت ۱۵۶۱۶ مترمربع با ارزش ریالی ۱۵۰ میلیارد ریال که در محاکم قضایی مطرح و در حال رسیدگی می باشد.