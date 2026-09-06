به گزارش خبرنگار مهر، محمد خامهیار پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: ثبتنام بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت از ۱۴ شهریورماه آغاز شده و علاقهمندان میتوانند تا ۱۴ مهرماه با مراجعه به سامانه حمد، برای حضور در این رویداد قرآنی نامنویسی کنند.
وی افزود: این آزمون ۲۸ آبانماه برگزار خواهد شد و شرکتکنندگان از سراسر کشور میتوانند توانمندیهای خود را در رشتههای مختلف پیشبینیشده محک بزنند.
مدیر مرکز قرآن و عترت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم با اشاره به نقش مؤسسات و مراکز قرآنی در برگزاری این رویداد بیان کرد: مجموعههایی که در فرآیند ثبتنام و اجرای آزمون همکاری داشته باشند، از مشوقها و پاداشهای پیشبینیشده برخوردار خواهند شد.
وی ادامه داد: با توجه به ظرفیتهای گسترده قم در عرصه فعالیتهای دینی و قرآنی، انتظار میرود مردم، مؤسسات قرآنی و مجموعههای فرهنگی استان حضور فعالی در این دوره از آزمون داشته باشند.
ثبتنام تا ۱۴ مهرماه ادامه دارد
خامهیار با تشریح بخشهای مختلف این آزمون گفت: بخش حفظ و مفاهیم قرآن در ۱۳ رشته برگزار میشود و هفت رشته نیز به بخش معارف قرآن و اهلبیت(ع) اختصاص یافته است.
وی افزود: در بخش مهارتهای تبلیغی و ترویجی نیز موضوعات جدید و نوآورانهای مورد توجه قرار گرفته تا زمینه حضور علاقهمندان در حوزههای متنوعتری از فعالیتهای قرآنی فراهم شود.
مدیر مرکز قرآن و عترت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم بیان کرد: حفظ سوره مبارکه فتح نیز به عنوان بخش ویژه بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت در نظر گرفته شده و علاقهمندان میتوانند به صورت مستقل در این بخش شرکت کنند.
وی ادامه داد: استقبال مردم از سوره مبارکه فتح در تجمعات و برنامههای شبانه اخیر و گرایش شماری از افراد به حفظ این سوره، نشاندهنده ظرفیت مناسب جامعه برای تقویت ارتباط عمومی با مفاهیم و آموزههای قرآن کریم است.
ظرفیتهای مردمی باید به فعالیت هدفمند قرآنی تبدیل شود
خامهیار اظهار کرد: وجود چنین زمینههایی میتواند به بستری برای توسعه فعالیتهای هدفمند قرآنی تبدیل شود و آزمون سراسری قرآن و عترت نیز یکی از فرصتهایی است که میتواند انگیزه فراگیری و استمرار ارتباط با آموزههای قرآنی را تقویت کند.
وی با اشاره به اهداف برگزاری این آزمون افزود: ایجاد هماهنگی و انسجام میان برنامههای آموزشی مؤسسات و مراکز قرآنی مردمی از مهمترین رویکردهای این رویداد است و تلاش میشود محتوای آموزشی این مجموعهها در مسیر مشخص و هدفمندتری هدایت شود.
مدیر مرکز قرآن و عترت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم ادامه داد: ارزیابی کمی و کیفی فعالیتهای آموزشی مراکز و مؤسسات قرآنی در سطح کشور نیز از دیگر اهداف برگزاری این آزمون به شمار میرود و نتایج آن میتواند ظرفیتها و توانمندیهای موجود در این حوزه را روشنتر کند.
وی افزود: ایجاد انگیزه برای فراگیری معارف قرآن و عترت در میان اقشار مختلف جامعه، بهویژه نوجوانان و جوانان، از دیگر محورهای مورد توجه در این دوره است و ساختار آزمون به گونهای طراحی شده که گروههای مختلف بتوانند متناسب با توانمندی و علاقه خود در آن مشارکت کنند.
نوجوانان و جوانان فرصت عرضه استعدادهای قرآنی دارند
خامهیار شناسایی و معرفی استعدادهای برتر قرآنی را از دیگر اهداف این آزمون دانست و گفت: نوجوانان و جوانان میتوانند با حضور در این رویداد، توانمندیهای خود را در رشتههای مختلف عرضه کنند و استعدادهای درخشان آنان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: شرکتکنندگانی که پس از حضور در آزمون، حدنصاب لازم را کسب کنند، گواهینامه معتبر قرآنی از مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت خواهند کرد.
مدیر مرکز قرآن و عترت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم ادامه داد: این گواهینامه میتواند در برخی زمینهها از جمله فعالیتهای مربیگری و ثبت سوابق کاری مورد استفاده قرار گیرد و به عنوان بخشی از دستاوردهای آموزشی فعالان قرآنی مورد توجه باشد.
وی با اشاره به رویکردهای جدید در حوزه فعالیتهای قرآنی بیان کرد: بهرهگیری از فناوریهای نوین، از جمله هوش مصنوعی، میتواند مسیرهای تازهای را برای انتقال مفاهیم و آموزههای قرآن کریم پیش روی فعالان این عرصه قرار دهد.
هوش مصنوعی میتواند روایت مفاهیم قرآنی را متحول کند
خامهیار گفت: بازخوانی و ارائه داستانهای قرآنی با استفاده از ظرفیتهای هوش مصنوعی، نمونهای از امکان بهرهگیری خلاقانه از فناوریهای جدید در حوزه قرآن است و میتوان با نوآوری و توجه به نیاز مخاطبان، شیوههای تازهای برای عرضه محتوای قرآنی طراحی کرد.
وی افزود: توجه به ابزارهای نوین میتواند زمینه انتقال مفاهیم قرآنی با روشهای متناسب با مخاطبان امروز را فراهم کند و ظرفیتهای جدیدی را در حوزه آموزش و ترویج معارف قرآن و عترت به وجود آورد.
مدیر مرکز قرآن و عترت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم در پایان تأکید کرد: آزمون سراسری قرآن و عترت تنها به سنجش محفوظات و رقابت محدود نمیشود، بلکه میتواند بستری برای افزایش انگیزه، شناخت استعدادها، تقویت فرآیند آموزش و گسترش فهم و ارتباط عمیقتر با معارف قرآن و اهلبیت(ع) باشد.
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