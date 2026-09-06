نوسازی سالن ترانزیت ترمینال ۲ مهرآباد به ۹۰ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین آذری، مدیرکل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد از ورود عملیات نوسازی و بهسازی سالن ترانزیت ترمینال ۲ این فرودگاه به مراحل پایانی خبر داد و گفت: این پروژه با هدف ارتقای ایمنی، بهبود زیرساخت‌های فنی و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به مسافران در حال اجراست و هم‌اکنون بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی افزود: این پروژه در سه فاز اجرایی تعریف شده و در حال حاضر عملیات مربوط به فاز نهایی آن در حال انجام است. در جریان اجرای این طرح، سقف‌های فرسوده و ناایمن سالن با سقف‌های استاندارد لوور و کناف جایگزین شده، سیستم روشنایی با نصب چراغ‌های لاینی ارتقا یافته و ساماندهی و بهبود سیستم تهویه هوا نیز در دستور کار قرار گرفته است.

آذری بیان کرد: همچنین کابل‌های مربوط به روشنایی و فناوری اطلاعات به‌صورت اصولی اصلاح، تفکیک و ساماندهی شده‌اند تا ضمن افزایش ایمنی تأسیسات، زیرساختی منسجم، استاندارد و مناسب برای بهره‌برداری فراهم شود.

وی با اشاره به یکی از ویژگی‌های مهم این پروژه گفت: عملیات نوسازی سالن ترانزیت ترمینال ۲ همزمان با تداوم فعالیت‌های پروازی و اعزام و پذیرش مسافران انجام شده است؛ به‌گونه‌ای که روند خدمات‌رسانی در سالن ترانزیت بدون وقفه ادامه داشته و عملیات اجرایی نیز با برنامه‌ریزی و مدیریت مناسب در حال انجام است.

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد در پایان خاطرنشان کرد: با تکمیل این پروژه، سالن ترانزیت ترمینال ۲ فرودگاه مهرآباد با فضایی ایمن‌تر، زیرساختی به‌روزتر و شرایط مناسب‌تر برای ارائه خدمات به مسافران به بهره‌برداری خواهد رسید.