رضایی: ۲۶ دستگاه در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نقش دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رضایی در نشست مشترک با اعضای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر خراسان شمالی در دفتر نماینده ولی فقیه در استان، با تبیین اولویتهای راهبردی این مجموعه، بر ضرورت مشارکت فعالانه تمامی دستگاههای اجرایی در صیانت از ارزشهای اخلاقی و اجتماعی تأکید کرد.
وی در ادامه افزود: تشکیل این شورا در استانها با هدف بررسی دقیق اقدامات دستگاهها و پیگیری مستمر امور برنامهریزی شده است و مدیریت هوشمند تخلفات از جمله شناسایی پلاک موتور، فراخوان مالکین، اخذ تعهد و کنترل مستمر از اولویتهایی است که باید در سطح استانی با جدیت پیگیری شود.
دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر ضمن تشریح دو مأموریت کلیدی «آموزش» و «مطالبهگری»، اظهار داشت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر با رویکردی برنامهمحور، فعالیتهای خود را در سطوح ملی و استانی تعریف و عملیاتی کرده است.
وی با اشاره به تکالیف قانونی دستگاهها تصریح کرد: برخورد با منکرات صرفاً در حیطه وظایف نیروی انتظامی و دستگاه قضایی نیست؛ بلکه طبق قانون، ۲۶ دستگاه متولی امر هستند که وظایف آنها عمدتاً در حوزههای ایجابی و فرهنگی تعریف شده است.
رضایی از راهاندازی «نرمافزار سو» به عنوان محصول نوین مطالبهگری ستاد خبر داد و گفت: «سو» به معنای «سمت و جهت» و برگرفته از اصل هشتم قانون اساسی است و ستاد امر به معروف نقش واسط میان مردم و دستگاهها را ایفا میکند.
دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر افزود: بسیاری از آسیبهای موجود ناشی از ضعف در اهتمام مدیریتی، فقدان اشراف اطلاعاتی یا کمبود پتانسیل اجرایی است و نرمافزار سو با پیگیری هوشمندانه این موارد، بازوی کمکی برای مدیران دستگاهها محسوب میشود.
وی بیان کرد: در این سازوکار، تمامی گزارشهای مردمی به صورت دقیق و ساختاریافته به مدیر مربوطه ارجاع داده میشود تا ضمن رفع کاستیها، شاهد اثربخشی بیشتر در اجرای قانون باشیم و هدف نهایی ستاد از پیادهسازی این رویکرد، کمک به سیستمهای اجرایی برای انجام وظایف قانونیشان است.
رضایی افزود: این تعامل سازنده علاوه بر رفع معضلات، زمینهساز ایجاد امید و اعتماد در جامعه خواهد شد و پیوند میان مردم و مسئولین را در مسیر تحقق جامعهای اخلاقمدار تقویت خواهد کرد.
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