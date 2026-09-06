به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا گل‌محمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در رویداد اینوفارم با اشاره به ظرفیت ایده‌های نوآورانه در حوزه خوراک دام، گفت: از بین ۳۰۰ ایده، ۱۰ ایده نو در حوزه‌های خوراک دام در رویداد اینوفارم انتخاب شد که با ورود به فاز اجرا، در این بخش تحول ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: انتخاب این ایده‌ها، گامی در مسیر بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوآوری و توسعه راهکارهای جدید در حوزه خوراک دام است.

حرکت از ایده به اجرا

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) ادامه داد: ورود ایده‌های منتخب به فاز اجرا، زمینه را برای عملیاتی شدن طرح‌های نوآورانه و ایجاد تحول در حوزه خوراک دام فراهم خواهد کرد.

گفتنی است؛ رویداد اینوفارم با هدف شناسایی و حمایت از ایده‌های نوآورانه در حوزه‌های مرتبط با کشاورزی برگزار می‌شود.