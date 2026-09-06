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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۳

۱۰ ایده نو برای تحول در حوزه خوراک دام وارد فاز اجرا می‌شود

۱۰ ایده نو برای تحول در حوزه خوراک دام وارد فاز اجرا می‌شود

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: از میان ۳۰۰ ایده ارائه‌شده در رویداد اینوفارم، ۱۰ ایده نو در حوزه خوراک دام انتخاب شده است که با ورود به فاز اجرا، می‌تواند در این بخش تحول ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا گل‌محمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در رویداد اینوفارم با اشاره به ظرفیت ایده‌های نوآورانه در حوزه خوراک دام، گفت: از بین ۳۰۰ ایده، ۱۰ ایده نو در حوزه‌های خوراک دام در رویداد اینوفارم انتخاب شد که با ورود به فاز اجرا، در این بخش تحول ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: انتخاب این ایده‌ها، گامی در مسیر بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوآوری و توسعه راهکارهای جدید در حوزه خوراک دام است.

حرکت از ایده به اجرا

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) ادامه داد: ورود ایده‌های منتخب به فاز اجرا، زمینه را برای عملیاتی شدن طرح‌های نوآورانه و ایجاد تحول در حوزه خوراک دام فراهم خواهد کرد.

گفتنی است؛ رویداد اینوفارم با هدف شناسایی و حمایت از ایده‌های نوآورانه در حوزه‌های مرتبط با کشاورزی برگزار می‌شود.

کد مطلب 6939035

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