به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا گلمحمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در رویداد اینوفارم با اشاره به ظرفیت ایدههای نوآورانه در حوزه خوراک دام، گفت: از بین ۳۰۰ ایده، ۱۰ ایده نو در حوزههای خوراک دام در رویداد اینوفارم انتخاب شد که با ورود به فاز اجرا، در این بخش تحول ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: انتخاب این ایدهها، گامی در مسیر بهرهگیری از ظرفیتهای نوآوری و توسعه راهکارهای جدید در حوزه خوراک دام است.
حرکت از ایده به اجرا
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) ادامه داد: ورود ایدههای منتخب به فاز اجرا، زمینه را برای عملیاتی شدن طرحهای نوآورانه و ایجاد تحول در حوزه خوراک دام فراهم خواهد کرد.
گفتنی است؛ رویداد اینوفارم با هدف شناسایی و حمایت از ایدههای نوآورانه در حوزههای مرتبط با کشاورزی برگزار میشود.
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