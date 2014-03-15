طرح جايزه ملي "اميد و نشاط" تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن‌ شكر اللهي صبح شنبه در نشست مطبوعاتي خود با اصحاب رسانه در محل جمعیت هلال احمر استان سمنان ضمن اشاره به تدوین طرح جايزه ملي "اميد و نشاط" اظهار داشت: اين جايزه در راستای اهداف انسان دوستانه جمعیت، سالانه به كساني تعلق مي گيرد كه در افزايش اميد و نشاط فعاليت قابل توجهی داشته اند.

وی با بیان اینکه رسالت اصلی هلال احمر، امدادرسانی در مواقع حوادث و سوانح احتمالی است افزود: ولی نباید از فعالیت‏های فرهنگی و اجتماعی در حیطه معاونت‏های جوانان و داوطلبان هلال احمر غافل شویم.

خانه داوطلب پزشکان سمنان افتتاح شد

مدير عامل جمعيت هلال احمر استان سمنان ادامه داد: برای بسط و گسترش این فعالیت‏ها باید راهکارهای لازم مورد بررسی قرار گرفته و در برنامه‏ ریزی‏های کوتاه مدت و بلندمدت مد نظر قرار گیرد تا در آینده نزدیک، شاهد تحولی بزرگ در ارائه خدمات هلال احمر استان به هم‏استانی‏های عزیز باشیم.

شکراللهی با اشاره به افتتاح خانه داوطلب پزشکان سمنان در سفر رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور به این استان گفت: در این خانه، پزشکان داوطلب که با هلال احمر همکاری دارند مستقر و علاوه بر ارائه خدمات ویزیت به نیازمندان در طرحهای اعزام کاروان های سلامت به روستاها و مناطق محروم نیز مشارکت می کنند.

وی افزود: خانه داوطلب پزشکی با هدف استقرار پزشکان داوطلب و ارائه خدمات درمانی به نیازمندان و همکاری در اعزام کاروانهای سلامت وحضور پزشکان در پایگاه های امداد و نجات جاده ای در ایام نوروز ایجاد شده است.

خانه امداد، در سمنان افتتاح شد

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان همچنین با بیان اینکه در آستانه آغاز سال جدید خانه امداد، در سمنان افتتاح شد، ادامه داد: این خانه به ابتکار جمعیت هلال احمر استان و با هدف اسکان اعضای خانواده مسافران آسیب دیده از حوادث جاده ای ایجاد و راه اندازی شده است.

شکراللهی ضمن اشاره به نگاه دولت به موضوع بهداشت و درمان عنوان کرد: دولت تدبیر ‌و ‌امید نگاه وی‍‍‍ژه‌ای به موضوع درمان و بهداشت دارد.

وی انعقاد تفاهم نامه جمعیت هلال‌احمر ‌استان سمنان و شورای عالی استان‌ها و نیز تهیه نرم‌افزار‌های روز برای پیدا کردن افراد گمشده از طریق گوشی تلفن همراه به عنوان دو طرح ابتکاری دیگر در‌این جمعیت در‌‌کشور نام برد.

235 نیازمند از خدمات درمانی هلال احمر استان سمنان بهرمند شدند

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر استان سمنان نیز در این نشست ضمن بیان اینکه 235 نیازمند به منظور تلاش برای تسکین آلام بشری از خدمات درمانی هلال احمر استان بهرمند شدند، گفت: این خدمات در زمینه های دارو، بستری، توانبخشی و ... ارائه شد.

ابراهیم احسانی همچنین با اشاره به اینکه این خدمات در زمینه های دارو، بستری، توانبخشی و ... ارائه شد، خاطرنشان کرد: ارزش ریالی این خدمات بالغ بر 450 میلیون ریال بوده است.

وی، از دیگر فعالیت های داوطلبان جمعیت هلال احمر استان سمنان طی سالجاری را ویزیت رایگان توسط پزشکان داوطلب و استقرار چادرهای سلامت در مناسبت های مختلف در نماز جمعه و اعزام تیم های درمانی هلال احمر به مناطق محروم ذکر کرد.

وی اظهار داشت: هم‏اکنون در ماه پایانی سال، طرح فرشتگان رحمت از سوی داوطلبان جمعیت هلال احمر سمنان در حال اجراست. احسانی تصریح کرد: طرح فرشتگان رحمت با هدف جمع‏آوری کمک‏ها و تهیه سبدهای بهداشتی، کفش و لباس و ... و رساندن آن به نیازمندان اجرا می ‏شود.

اجرای طرح ویژه امداد و نجات در استان سمنان

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان همچنین با اشاره به اجرای طرح امداد و نجات در این استان گفت: این طرح از 26 اسفند ماه 92 آغاز می‏ شود و تا 16 فروردین ماه 93 به مدت 20 روز به اجرا درخواهد آمد.

مظفر محمدخانی تصریح کرد: این پست ها شامل 15 پست امدادی ثابت، 10 موقت، سه پست سیار، دو امداد کوهستان و یک امداد هوایی است.

وی با بیان اینکه 31 پست امدادی برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی و زائران رضوی در ایام نوروز فعال شده اند افزود: در نوروز 93 شمار پست های فعال امداد و نجات نسبت به نوروز گذشته سه پست افزایش دارد.

روزانه 136 نجات گر و امدادگر در طرح نوروزی استان سمنان مشارکت دارند

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان گفت: سه پست امدادی به صورت سیار در محورهای شاهرود – توسکستان، ری آباد – میامی و محور جندق – معلمان مستقر و به مسافران خدمات ارائه می کنند.

محمدخانی با بیان اینکه روزانه 136 نجات گر و امدادگر در طرح نوروزی مشارکت دارند گفت: در مدت 20 روز اجرای این طرح دو هزار و 750 نفر از نیروهای داوطلب امدادی در طرح نوروز فعالیت می کنند.

وی هدف از اجرای این طرح را افزایش آمادگی امدادی، سرعت عمل در پاسخگویی به حادثه دیدگان و ایجاد آرامش فکری و اطمینان خاطر به مسافران نوروزی بیان کرد و گفت: این طرح از بیست و ششم اسفند آغاز و تا شانزدهم فروردین ادامه دارد.

بکارگیری تمام امکانات لجستیکی هلال احمر استان سمنان در ایام نوروز

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان با تاکید بر اینکه تمام امکانات لجستیکی این جمعیت در این طرح بکارگیری می شود گفت: 23 دستگاه آمبولانس، 17 خودروی نجات، سه ست نجات و پنج دستگاه موتورآمبولانس در طرح نوروزی به کارگیری می شود و تمام پایگاههای امدادی این استان آماده باش کامل هستند.

محمدخانی گفت: مسافران در صورت بروز مشکل و یا حادثه ای می توانند با تماس با شماره 112 که شماره ای بین المللی و 24 ساعته است حوادث و مسایل خود را مطرح کنند.

وی همچنین حمایت روانی از مسافران حادثه دیده را از دیگر برنامه ها بیان کرد و گفت: در بیمارستانهای این استان تیم های حمایت روانی چهار نفره خواهران مستقر است که به بازماندگان برای تامین نیازهایی مختلف از جمله اسکان کمک می کنند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان افزایش ظرفیت ارتباطی بیسیم، افزایش دو دستگاه خودروی نجات، دو آمبولانس موتوری و دریافت امانی دو دستگاه آمبولانس را از دیگر اقدامات این جمعیت در طرح امداد و نجات جاده ای برشمرد.

اجرای طرح ملي "ايمني و سلامتي مسافران" در استان سمنان

معاون جوانان جمعيت هلال احمر استان نيز در اين نشست گفت: چهاردهمين طرح ملي راهنمايي مسافران نوروزي با نام طرح ملي "ايمني و سلامتي مسافران" از بيست و هفتم اسفند ماه آغاز و تا پانزدهم فروردين 93 ادامه دارد.

عزيزالله مختاريان اظهار داشت:‌ 21 پايگاه اطلاع رساني و هشت خيمه نماز در طي اجراي طرح ملي ايمني و سلامتي مسافران به مسافران نوروزي خدمات دهی مي كنند.

وي همچنين در خاتمه از اجراي طرح سحاب توسط جمعيت هلال احمر خبر داد و گفت: در طول اين طرح نيز 10 اكيپ پياده دو نفره و 4 اكيپ دوچرخه سوار در صورت بروز حادثه به كمك مصدومين در محدوده استان خواهند شتافت.