حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اجرای طرح ویژه امداد و نجات در محورهای مواصلاتی استان سمنان اظهار کرد: همزمان با افزایش حجم تردد زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب، تمامی ظرفیت‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر استان برای ارائه خدمات مطلوب به مردم به کار گرفته شده است.

وی با بیان اینکه ۴۰۰ نفر از امدادگران و نجاتگران آموزش‌دیده در این طرح مشارکت دارند، افزود: این نیروها با بهره‌گیری از ۱۳۰ دستگاه خودروی امدادی، نجات و پشتیبانی در طول محور سمنان تا مشهد مقدس مستقر شده‌اند و آمادگی کامل برای واکنش سریع به هرگونه حادثه احتمالی را دارند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان ادامه داد: علاوه بر استقرار خودروهای امدادی، ۳۲ تیم عملیاتی و موکب امدادی نیز در محورهای اصلی و نقاط پرتردد استان مستقر شده‌اند تا ضمن ارائه خدمات امدادی، کمک‌های اولیه، راهنمایی و پشتیبانی لازم را به زائران و مسافران ارائه کنند.

درخشان با تأکید بر اینکه تمامی نیروها، تجهیزات و امکانات امدادی این جمعیت در آماده‌باش کامل قرار دارند، تصریح کرد: هماهنگی‌های لازم با سایر دستگاه‌های امدادی، خدمات‌رسان و انتظامی استان انجام شده تا در صورت وقوع هرگونه حادثه، امدادرسانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بیشترین سرعت و کیفیت انجام شود.

وی با اشاره به نقش مهم استان سمنان به عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای ارتباطی کشور تاکید داشت: محور سمنان–مشهد در این ایام شاهد تردد گسترده زائران از نقاط مختلف کشور است و به همین دلیل، پوشش امدادی این مسیر با حداکثر توان عملیاتی هلال‌احمر انجام می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان اضافه کرد: از زائران و رانندگان درخواست داریم ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، در طول سفر به توصیه‌های ایمنی توجه داشته باشند و در صورت نیاز به خدمات امدادی، از طریق شماره ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر با نزدیک‌ترین پایگاه امداد و نجات ارتباط برقرار کنند.

درخشان خاطرنشان کرد: جمعیت هلال‌احمر استان سمنان با بسیج تمامی ظرفیت‌های انسانی، لجستیکی و عملیاتی خود، تلاش دارد تا با ارائه خدمات امدادی، درمانی و بشردوستانه، سفری ایمن، آرام و بدون دغدغه را برای زائران و مسافران عبوری از استان فراهم کند.