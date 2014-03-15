  1. فرهنگ و ادب
  2. تازه های نشر ایران
۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۷:۳۰

«رمز عبور» از امروز روی پیشخوان مطبوعات

«رمز عبور» از امروز روی پیشخوان مطبوعات

نخستین شماره هفته نامه "رمز عبور" امروز منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشریه که فعلا هر ماه منتشر می شود گزارش هایی با عناوین "چالش های مردان اقتصادی دولت یازدهم"، " مهدی هاشمی ؛ پسری با پرونده های نجومی" و برخی پرونده های امنیتی به چشم می خورد.

در نخستین شماره این هفته نامه ، گزارش ویژه ای از ابعاد تازه فساد و اعمال نفوذ در پرونده جنجالی کرسنت هم منتشر شده و کتابی در تحلیل و بررسی توافقنامه ژنو با عنوان " آنچه نوشتند ؛ آنچه مرقوم داشتند" ضمیمه این شماره از "رمز عبور" است.

گفتگو با دکتر فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی با عنوان " چرا بی خود چرخش سانترفیوژها را به چرخیدن زندگی مردم گره می زنید " ، مصاحبه ای با محمد حسین صفارهرندی با عنوان " اتهام جناح راست سکوت در برابر مفاسد اقتصادی دولت سازندگی بود" ، و گزارش و مقالاتی با عناوین "از زین العابدین مراغه ای تا محمود سریع القلم " ، " اصل 44 و این 44 نفر " ، "تدبیر حصر و دولت تدبیر" ، "ناگفته های همت" ، " نقد گزارش عملکرد 100 روزه دولت یازدهم " و ... از دیگر مطالب این شماره رمز عبور است.

آثار و گفتاری از آیت الله مصباح یزدی ، دکتر سید مسعود میرکاظمی ، دکتر حسین کچویان ، سید محمد غرضی ، علی زحمتکش ، یوسفعلی میرشکاک و عباس آقازمانی (ابو شریف) هم در این نشریه انتشار یافته است.

این هفته نامه 96 صفحه ای به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی کاوه اشتهاردی و سردبیری حسن روزی طلب منتشر شده است.
در سرمقاله این نشریه آمده است : « آرمانهای انقاب اسامی » همه جهان بینی، ایدئولوژی و زندگی ماست. سی و چند سال حیات جمهوری اسلامی و چند دهه مبارزه، تاریخ پرشکوهی را برای این مرز و بوم رقم زده است. سختی ها و شدائد روزهای مبارزه، انقلاب، جنگ و استقامت، گذرگاه هایی داشت که رمز عبور از آن، تمسک به ولایت فقیه و حضور همیشگی مردم انقلابی مان در صحنه ها بوده است.

مدیرمسئول رمز عبور همچنین این هفته نامه را تریبون جوانان انقلابی این کشور و فدائیان و سربازانی که در عرصه رسانه و مقابله با جنگ نرم، رویش های انقلاب اسلامی بشمار میروند معرفی کرده و با تاکید بر استقلال این نشریه از هرگونه وابستگی حزبی و جناحی، آورده است: نوشته های خود را نه فقط بر اساس اصول ژورنالیستی، بلکه بر مبنای صداقت، انصاف، منافع ملی و حتی وحدت و همبستگی ملی خواهیم سنجید . انقلاب اسلامی بزنگاه های مهمی داشته و در این سالها فراز و نشیب های بسیاری را شاهد بوده است. سختی ها، فشارها، انحرافات و فتنه هایی را پشت سرگذاشته که کالبدشکافی، تحلیل و پرداختن به آنها، حقایق و عبرت هایی را روشن می سازد که رمز عبور و چراغ راه آینده مان خواهد بود.
 

کد مطلب 2256953

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها