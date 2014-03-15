همزمان با همایش سالروز تاسیس کانونهای فرهنگی وهنری مساجد استان در زنجان صورت می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مولف کتاب با اشاره به اینکه در کتاب مذکور 313 حدیث از فضایل و رذایل اخلاقی ذکر شده است، خاطرنشان ساخت: در تلاش هستم تا این احادیث از منظر روانشناسی اجتماعی مورد تحلیل قرار گیرد.

وی، با بیان اینکه کتاب"بال هایی برای پرواز" در سه فصل تالیف شده است، یادآور شد: فصل اول این کتاب به مباحثی چون ویژگی های مسلمان از اصول و فروع دین پرداخته است.



مسئول واحد خواهران کانون فرهنگی و هنری امام حسین(ع) شهرستان ابهر ادامه داد: در فصل دوم این کتاب مباحثی چون اصرار برگناه، آزار دیگران، بدخلقی و رذایل دینی از دیدگاه حضرت علی(ع) تالیف شده است.



این پژوهشگر اجتماعی در فصل سوم نیز موضوعات مربوط به فضایل اخلاقی همچون سخاوت، سازش، رفتار نیک و قدر داشتن سعادت پرداخته شده است.



به گفته آقاداداشی این کتاب در طول پنج سال از طریق 2 ویراستار دینی و سه ویراستار ادبی مورد بازبینی قرار گرفته است.



تالیف کتابهای "تاملی بر اهداف کارکردها و تاثیرات کانونهای مساجد، نظری بر جنگ نرم، زن و جوانان و آسیبها" را نیز در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

وصول مبلغ 500 میلیون ریال از قاچاقچیان اتوبوسی



مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: تعداد 6 نفر از عاملین قاچاق انواع پوشاک ، لوازم جانبی تلفن همراه ، لوازم برقی و غیره که توسط اتوبوس اقدام به قاچاق کالا می کردند توسط مامورین محترم نیروی انتظامی شهرستان ایجرود کشف شد.

حمید رضا عزیزپور تاکید کرد: ضبط کالاهای مکشوفه و مورد قاچاق به نفع دولت و پرداخت مبلغی بالغ بر 500 میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم و پرونده مزبور به مرحله اجرا در آمد.