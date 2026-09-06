رویکرد دستگاه قضا رسیدن به عدالتِ همراه با صلح است

به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علیمحمدی در نشستی با حضور جمعی از ریشسفیدان، معتمدان محلی و مصلحان، بر اهمیت نقش نهادهای سنتی و مردمی در حفظ آرامش جامعه تأکید کرد و اظهار داشت: رویکرد دستگاه قضایی تنها محدود به اجرای قانون نیست، بلکه ترویج فرهنگ خیرخواهی و مصالحه در بطن جامعه، پیش از ارجاع پروندهها به مراجع قضایی، در اولویت دادگستری لرستان قرار دارد.
وی با اشاره به حجم فزاینده پروندههای ورودی به مراجع قضایی، تصریح کرد: هر پروندهای که با میانجیگری ریشسفیدان و باروحیه صلح و سازش حلوفصل شود، نهتنها بار سنگینی را از دوش دستگاه قضایی برمیدارد، بلکه از آسیبهای اجتماعی و فروپاشی روابط خانوادگی و همسایگی نیز جلوگیری میکند. وی افزود که هدف اصلی ما، صرفاً صدور حکم نیست، بلکه رسیدن به عدالتِ همراه با صلح است.
رئیسکل دادگستری لرستان در ادامه با خطاب قراردادن معتمدان و مصلحان، از آنها خواست تا بهعنوان سفیران صلح در محلات و روستاها عمل کنند.
علیمحمدی، تصریح کرد: شما بزرگواران، به دلیل جایگاه اجتماعی و اعتماد مردم، توانایی نفوذ کلام و تلطیف فضا را دارید. شما میتوانید باتکیهبر ارزشهای اخلاقی و مذهبی، اختلافات را پیش از آنکه به درگیریهای حقوقی یا جرم تبدیل شود، مدیریت کنید و این ظرفیتی کمنظیر در استان لرستان است.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت پیشگیری از جرم از طریق تقویت پیوندهای اجتماعی تأکید کرد و گفت: خیرخواهی و گرهگشایی در امور مردم، نهتنها یک عمل اخلاقی، بلکه یک ضرورت اجتماعی برای کاهش تنشها است. دستگاه قضایی آماده همکاری کامل با مصلحان و بزرگان برای حمایت از سازشهای مسالمتآمیز و حفظ حقوق همگان است.
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