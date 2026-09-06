به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الوصل پس از شکست مقابل شباب الاهلی در هفته چهارم لیگ ادنوک امارات و در اولین حضور مهدی طارمی در ترکیب اصلی موفق شد با نتیجه ۵ بر ۲ خورفکان را شکست دهد و حالا این تیم خود را برای بازی حساس روز پنج شنبه مقابل العین آماده می کند.

رسانه عربی «۳۶۵scores» در گزارشی به این بازی پرداخت و در بخشی از آن نوشت: الوصل برای کسب امتیاز در این دیدار حساس، روی چند نقطه قوت حساب ویژه‌ای باز کرده است.

انگیزه بالا و خط حمله قدرتمند: بازگشت به روند گلزنی و به ثمر رساندن پنج گل مقابل خورفکان، اعتمادبه‌نفس بازیکنان را پس از لغزش در دربی دبی افزایش داده است.

خریدهای جدید و تجربه بین‌المللی: الوصل در نقل‌وانتقالات تابستانی چند بازیکن سرشناس جذب کرده که در رأس آنها مهدی طارمی، مهاجم ایرانی و دینکو هورکاش، دروازه‌بان کروات قرار دارند. حضور این بازیکنان می‌تواند قدرت تهاجمی و دفاعی تیم را افزایش دهد.

انعطاف تاکتیکی روی ویتوریا: سرمربی پرتغالی الوصل تجربه زیادی در مدیریت مسابقات بزرگ و کنترل فشار ناشی از بازی‌های حساس دارد و می‌تواند در طول مسابقه تغییرات تاکتیکی لازم را اعمال کند.

انتقال سریع از دفاع به حمله: الوصل در انتقال سریع توپ از فاز دفاعی به هجومی توانایی بالایی دارد و تلاش خواهد کرد از فضای پشت خط دفاعی العین استفاده کند.