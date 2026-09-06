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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۱

طارمی یکی از سلاح‌های الوصل برای فتح قلعه العین

طارمی یکی از سلاح‌های الوصل برای فتح قلعه العین

یکی از رسانه های عربی در گزارشی به تیم فوتبال الوصل پرداخت و از مهدی طارمی به عنوان یکی از سلاح های این تیم برای دیدار با العین نام برد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الوصل پس از شکست مقابل شباب الاهلی در هفته چهارم لیگ ادنوک امارات و در اولین حضور مهدی طارمی در ترکیب اصلی موفق شد با نتیجه ۵ بر ۲ خورفکان را شکست دهد و حالا این تیم خود را برای بازی حساس روز پنج شنبه مقابل العین آماده می کند.

رسانه عربی «۳۶۵scores» در گزارشی به این بازی پرداخت و در بخشی از آن نوشت: الوصل برای کسب امتیاز در این دیدار حساس، روی چند نقطه قوت حساب ویژه‌ای باز کرده است.

انگیزه بالا و خط حمله قدرتمند: بازگشت به روند گلزنی و به ثمر رساندن پنج گل مقابل خورفکان، اعتمادبه‌نفس بازیکنان را پس از لغزش در دربی دبی افزایش داده است.

خریدهای جدید و تجربه بین‌المللی: الوصل در نقل‌وانتقالات تابستانی چند بازیکن سرشناس جذب کرده که در رأس آنها مهدی طارمی، مهاجم ایرانی و دینکو هورکاش، دروازه‌بان کروات قرار دارند. حضور این بازیکنان می‌تواند قدرت تهاجمی و دفاعی تیم را افزایش دهد.

انعطاف تاکتیکی روی ویتوریا: سرمربی پرتغالی الوصل تجربه زیادی در مدیریت مسابقات بزرگ و کنترل فشار ناشی از بازی‌های حساس دارد و می‌تواند در طول مسابقه تغییرات تاکتیکی لازم را اعمال کند.

انتقال سریع از دفاع به حمله: الوصل در انتقال سریع توپ از فاز دفاعی به هجومی توانایی بالایی دارد و تلاش خواهد کرد از فضای پشت خط دفاعی العین استفاده کند.

کد مطلب 6938628
بهنام روان پاک

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