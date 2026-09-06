به گزارش خبرنگار مهر٬ فرزاد رستمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بررسی آمارهای مربوط به بخش حمل و نقل باری نشان میدهد که از ابتدای سال جاری تاکنون، مجموعاً ۱۰۶ هزار تن کالای اساسی در قالب پنج هزار و ۷۷۶ سفر در سطح استان جابهجا شده است.
وی با تأکید بر نقش حیاتی این بخش در ثبات اقتصادی اظهار داشت: حملونقل کالاهای اساسی به عنوان نبض تپنده چرخه تأمین، نقشی تعیینکننده در امنیت غذایی و پایداری زنجیره عرضه کالا دارد.
رستمی تاکید کرد: جابهجایی بیوقفه و ایمن این اقلام، بسترساز ثبات در بازار مصرف و پاسخگویی به نیازهای ضروری هموطنان است؛ از این رو، ارتقای شاخصهای حملونقل باری نه تنها یک وظیفه اجرایی، بلکه اقدامی راهبردی برای حفظ توازن اقتصادی در سطح استان و کشور محسوب میشود.
وی با اشاره به روند صعودی جابهجایی کالا طی ماههای گذشته افزود: آمارهای ثبت شده حاکی از رشد بسیار قابل توجه ۳۶۸ درصدی در میزان تناژ کالاهای اساسی و همچنین ۵۶ درصد افزایش در تعداد سفرهای باری است که نشاندهنده پویایی اقتصاد استان و افزایش تقاضا برای جابهجایی کالا است.
فعالیت ۴۴۰۰ دستگاه خودروی ناوگان باری
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر به ظرفیتهای موجود در بخش حمل و نقل باری استان اشاره کرد و گفت: استان بوشهر از نظر زیرساختهای حمل و نقل باری دارای ظرفیتهای گستردهای است که از جمله آنها میتوان به حضور ۲۰۷ شرکت فعال در این حوزه اشاره کرد.
رستمی با تشریح توان عملیاتی ناوگان باری استان افزود: در حال حاضر چهار هزار و ۴۶۰ دستگاه خودروی ناوگان باری در استان بوشهر فعال هستند که با بهرهگیری از توان ۶ هزار و ۸۸ راننده، وظیفه جابهجایی کالاها و تأمین نیازهای اساسی را در استان بر عهده دارند.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت بهینه ناوگان و تسهیل در جابهجایی کالاهای اساسی جهت پایداری زنجیره تأمین، از اولویتهای راهبردی اداره کل راهداری و حمل و نقل استان بوشهر در سال جاری است.
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