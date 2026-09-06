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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷

جهش ۳۶۸ درصدی جابه‌جایی کالاهای اساسی در بوشهر

جهش ۳۶۸ درصدی جابه‌جایی کالاهای اساسی در بوشهر

بوشهر- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: میزان تناژ کالاهای اساسی جابه‌جا شده در این استان از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۶۸ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر٬ فرزاد رستمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بررسی آمارهای مربوط به بخش حمل و نقل باری نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تاکنون، مجموعاً ۱۰۶ هزار تن کالای اساسی در قالب پنج هزار و ۷۷۶ سفر در سطح استان جابه‌جا شده است.

وی با تأکید بر نقش حیاتی این بخش در ثبات اقتصادی اظهار داشت: حمل‌ونقل کالاهای اساسی به عنوان نبض تپنده چرخه تأمین، نقشی تعیین‌کننده در امنیت غذایی و پایداری زنجیره عرضه کالا دارد.

رستمی تاکید کرد: جابه‌جایی بی‌وقفه و ایمن این اقلام، بسترساز ثبات در بازار مصرف و پاسخگویی به نیازهای ضروری هموطنان است؛ از این رو، ارتقای شاخص‌های حمل‌ونقل باری نه تنها یک وظیفه اجرایی، بلکه اقدامی راهبردی برای حفظ توازن اقتصادی در سطح استان و کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به روند صعودی جابه‌جایی کالا طی ماه‌های گذشته افزود: آمارهای ثبت شده حاکی از رشد بسیار قابل توجه ۳۶۸ درصدی در میزان تناژ کالاهای اساسی و همچنین ۵۶ درصد افزایش در تعداد سفرهای باری است که نشان‌دهنده پویایی اقتصاد استان و افزایش تقاضا برای جابه‌جایی کالا است.

فعالیت ۴۴۰۰ دستگاه خودروی ناوگان باری

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر به ظرفیت‌های موجود در بخش حمل و نقل باری استان اشاره کرد و گفت: استان بوشهر از نظر زیرساخت‌های حمل و نقل باری دارای ظرفیت‌های گسترده‌ای است که از جمله آن‌ها می‌توان به حضور ۲۰۷ شرکت فعال در این حوزه اشاره کرد.

رستمی با تشریح توان عملیاتی ناوگان باری استان افزود: در حال حاضر چهار هزار و ۴۶۰ دستگاه خودروی ناوگان باری در استان بوشهر فعال هستند که با بهره‌گیری از توان ۶ هزار و ۸۸ راننده، وظیفه جابه‌جایی کالاها و تأمین نیازهای اساسی را در استان بر عهده دارند.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت بهینه ناوگان و تسهیل در جابه‌جایی کالاهای اساسی جهت پایداری زنجیره تأمین، از اولویت‌های راهبردی اداره کل راهداری و حمل و نقل استان بوشهر در سال جاری است.

کد مطلب 6938786

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