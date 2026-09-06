جذب ۲۲۰ میلیارد تومان تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی در زنجان

پیمان حائری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی استان اظهار کرد: سال گذشته حدود ۱۶۱ میلیارد تومان تسهیلات مکانیزاسیون برای استان زنجان اختصاص یافت، اما با تلاش انجام‌شده، میزان جذب تسهیلات به حدود ۲۲۰ میلیارد تومان رسید.

وی افزود: میزان جذب اعتبارات مکانیزاسیون در استان به ۱۴۲ درصد اعتبارات تخصیص‌یافته رسید و زنجان در این زمینه پس از آذربایجان شرقی رتبه دوم کشور را کسب کرد.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه توسعه مکانیزاسیون نقش مهمی در افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی دارد، گفت: مدیریت مکانیزاسیون بر فرآیندهای مختلف کاشت، داشت و برداشت محصولات نظارت و برنامه‌ریزی می‌کند.

حائری با اشاره به آغاز فصل برداشت محصولات کشاورزی استان گفت: در حال حاضر عملیات برداشت گندم در استان در حال انجام است و پس از آن نیز برداشت محصولاتی از جمله برنج، پیاز و سایر محصولات اساسی انجام خواهد شد.

وی افزود: مدیریت صحیح عملیات برداشت و استفاده از ماشین‌آلات مناسب، علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، موجب کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی می‌شود.

اجرای طرح پایداری تولید در ۴۵۰ هزار هکتار

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان همچنین از اجرای طرح پایداری تولید در سطح ۴۵۰ هزار هکتار از اراضی استان خبر داد و گفت: این طرح یکی از برنامه‌های مهم و منظم جهاد کشاورزی برای استمرار و پایداری تولید محصولات زراعی است.

حائری اظهار کرد: استان زنجان طی دو سال گذشته در اجرای این طرح رتبه نخست کشور را به دست آورده و امسال نیز این جایگاه را حفظ کرده است.

وی ادامه داد: اجرای عملیات مختلف در زمینه کشت محصولات و مدیریت اراضی دیم از جمله اقداماتی است که در قالب این طرح دنبال می‌شود و استمرار آن می‌تواند به افزایش بهره‌وری، حفظ منابع پایه و پایداری تولید در استان کمک کند.

حائری با تأکید بر گستردگی فعالیت‌های بخش کشاورزی استان گفت: ظرفیت‌های زنجان در حوزه زراعت، باغبانی، حفظ نباتات و مکانیزاسیون بسیار گسترده است و این استان در بسیاری از محصولات، رتبه‌های قابل توجهی در کشور دارد.

وی افزود: مجموعه جهاد کشاورزی تلاش می‌کند با تأمین نهاده‌ها، مبارزه با آفات و بیماری‌ها، توسعه مکانیزاسیون و اجرای طرح‌های پایداری تولید، زمینه استمرار تولید و افزایش بهره‌وری را فراهم کند.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات در نهایت با هدف حمایت از کشاورزان، جلوگیری از وارد شدن خسارت به محصولات و تقویت نقش استان در تأمین امنیت غذایی کشور انجام می‌شود.