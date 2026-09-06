به گزارش خبرگزاری مهر، روبرتو پیاتزا پس از پیروزی شاگردانش برابر هند با ابراز رضایت از عملکرد تیم ایران، اظهار داشت: امروز خوشحالم، چون در ست دوم یک گام مهم رو به جلو برداشتیم. در مقطعی با سه امتیاز اختلاف، ۱۹ بر ۲۲، عقب بودیم، اما توانستیم ساید اوت بگیریم، یک دفاع روی تور داشته باشیم و به بازی برگردیم و در نهایت ست را ببریم.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران ادامه داد: انگیزه و انرژی خوبی داشتیم و همه بازیکنان باور داشتند که می‌توانیم کار خاصی انجام دهیم. حتی زمانی که سه امتیاز از هند عقب بودیم و آنها واقعاً خوب بازی می‌کردند، تیم ایران به مبارزه ادامه داد و از این بابت بسیار خوشحالم.

پیاتزا با اشاره به برخی نقاط قابل بهبود تیمش گفت: لحظاتی بود که عملکردمان در انتقال خوب نبود، به‌خصوص در ابتدای ست دوم. به همین دلیل در پایان مجبور شدیم چند امتیاز را جبران کنیم، اما این اتفاق یک گام خوب برای تیم است.

وی با اشاره به انتظارات بالای خود از بازیکنان گفت: انتظار من همیشه بسیار بالاست، اما بازیکنان شروع کرده‌اند به درک این موضوع که بعضی از توپ‌ها و امتیازها واقعاً می‌توانند تفاوت ایجاد کنند. این موضوع باید در آینده به یکی از نقاط قوت تیم ایران تبدیل شود.

تیم ملی والیبال ایران ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه روز چهارشنبه ۱۸ شهریور در سومین و آخرین مسابقه خود در مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا به مصاف چین می‌رود.