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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۲۰:۳۴

امید به بقا زنده شد/

فولام با گلزنی اشکان دژآگه مقابل نیوکاسل به برتری رسید

فولام با گلزنی اشکان دژآگه مقابل نیوکاسل به برتری رسید

تیم فوتبال فولام در یکی از دیدارهای هفته سی‌ام لیگ برتر انگلستان با درخشش اشکان دژآگه از سد نیوکاسل گذشت تا به بقا در این رقابتها امیدوارتر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال فولام در این بازی که در چارچوب هفته سی‌ام رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان و در ورزشگاه کراون کاتج برگزار شد، با گل دقیقه 68 اشکان دژآگه از سد نیوکاسل بگذرد. در این بازی دژآگه در دقیقه 61 به جای "پایتین کاسامی" وارد زمین شد و 7 دقیقه بعد گل برتری تیم فولام را به ثمر رساند و یک کارت زرد هم از داور مسابقه گرفت

البته در دقیقه 86 فیلیکس ماگات "دن بورن" را به جای دژاگه به میدان فرستاد تا با این تغییر تاکتیک، گل برتری فولام را حفظ کند.

فولام با این پیروزی 24 امتیازی شد اما همچنان در قعر جدول است با این حال این پیروزی امید این تیم به بقا در رقابتهای لیگ برتر زنده ماند.

در سایر دیدارهای امشب نتایج زیر حاصل شد:
* اورتون 2 - کاردیف سیتی یک
* ساوتهمپتون 4 - نوریچ سیتی 2
* استوک سیتی 3 - وستهام یک
* ساندرلند صفر - کریستال پالاس صفر
* سوانزی سیتی یک - وست بروم 2

در ادامه دیدارهای روز دوم از هفته سی‌ام رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان از ساعت 21 به وقت تهران نیز آستون ویلا در ویلاپارک میزبان چلسی خواهد بود.

جدول رده‌بندی:
1- چلسی 66 امتیاز - 29 بازی
2- منچسترسیتی 60 امتیاز - 27 بازی
3- لیورپول 59 امتیاز -28 بازی
4- آرسنال 59 امتیاز - 28 بازی
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18- ساندرلند 25 امتیاز - 27 بازی
19- کاردیف سیتی 25 امتیاز- 30 بازی
20- فولام 24 امتیاز - 30 بازی

کد مطلب 2257025

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