400 هزار هکتار اراضی وقفی کشور به موقوفات بازگردانده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از حامیان وقف اداره کل ثبت، اسناد و املاک استان ظهر یکشنبه با حضور حجت الاسلام محمد مهدی حاتمی معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در محل اوقاف استان برگزار شد.

حجت الاسلام محمد مهدی حاتمی در این مراسم اظهارداشت: خوشبختانه استان قزوین در حوزه فعالیت های ثبت اسناد تاکنون توانسته است بیش از 100 درصد تعهدات خود را در این حوزه به ثبت برساند و مالکیت ارزشمندی را اخذ کند که جای تقدیر دارد.

وی با اشاره به تعامل با دستگاههای مختلف از جمله منابع طبیعی و اداره اسناد و املاک بیان کرد: با تشکیل کارگروهی با اداره کل منابع طبیعی، بیش از 80 درصد از موقوفات رفع تصرف شده و سند آن صادر شده است.

معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 400 هزار هکتار از اراضی وقفی به موقوفات باز گردانده شده است.

وی از همکاری مدیر ثبت اسناد و املاک استان در راستای سنددار کردن موقوفات قدردانی کرد و افزود: بی‌شک تلاش برای احیای موقوفات، ثواب اخروی را برای کارکنان اوقاف و ثبت اسناد به همراه دارد.

حجت الاسلام حاتمی بیان کرد: از 32 هزار هکتار از موقوفات منابع طبیعی 12 هزار هکتار آن به سازمان اوقاف تعلق گرفته و دو هزار هکتار نیز در مرحله دریافت سند است.

معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در پایان یادآورشد: طرح شناسایی موقوفات مجهول در سال آینده در کشور اجرایی خواهد شد.