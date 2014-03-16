تئاتر ایران دولتی نیست/ فرهاد آییش اولین بلیت الکترونیک را خرید

به گزارش خبرنگار مهر، روز 25 اسفندماه و با حضور فرهاد آییش کارگردان و بازیگر تئاتر، حسین طاهری مدیرکل هنرهای نمایشی، اتابک نادری رئیس مجموعه تئاتر شهر و محسن حسن‌زاده مدیر روابط عمومی مجموعه گیشه فروش الکترونیکی بلیت تئاتر شهر افتتاح شد.

آییش که اولین بلیت را از این سامانه خریداری کرد یادآور شد: زمانی که به ایران آمدم و عضوی از خانواده تئاتر شدم اعتقاد داشتم که جوانانی در تئاتر هستند که تحولات بزرگی در عرصه این هنر ایجاد می‌کنند. در آن زمان خیلی‌ها به من می‌گفتند که من آدم ایده‌آلیستی هستم.



وی ادامه داد: حالا شاهد حضور جوانانی هستیم که در عرصه بین‌المللی شناخته شده هستند و در سلیقه‌های مختلف آثاری را تولید و اجرا می‌کنند که بین‌المللی هستند و در داخل نیز آثارشان با استقبال قابل توجه مخاطبان مواجه می‌شوند. همین روند باعث شده تا امروز راه‌اندازی بخش‌هایی نظیر گیشه فروش الکترونیکی بلیت تئاتر شهر به عنوان نیازی فوری مدنظر قرار گیرد.



سپس اتابک نادری رئیس مجموعه تئاتر شهر که پیش از این نشستی رسانه‌ای نداشت در جمع خبرنگاران و در فضای کافه تریای مجموعه به ارائه توضیحاتی درباره وضعیت بازسازی و جدول اجراهای تئاتر شهر در سال 93 پرداخت.



وی به روز حضور خود در مجموعه تئاتر شهر به عنوان رئیس مجموعه اشاره کرد و گفت: در مراسم معارفه خود گفتم که من جایی نبودم که تازه به تئاتر بیایم زیرا همیشه در مجموعه تئاتر در کنار دوستان بوده‌ام. احساس وظیفه کردم که در تئاتر شهر باشم و خارج از جغرافیای سیاسی این وظیفه را پذیرفتم زیرا من کارم را در فضای سیاسی تعریف نمی‌کنم.



نادری اولین وظیفه خود را وفادار ماندن به جدول اجراهای بسته شده توسط رئیس سابق مجموعه ذکر کرد و یادآور شد: بعد از جشنواره تئاتر فجر در سال 91 مصوبی مورد تأیید دبیر و هیأت‌های انتخاب آثار جشنواره و مدیران سالن‌های نمایشی قرار گرفت که بنده تنها تغییراتی معدود و آن هم به ناچار و بر طبق این مصوبه در جدول اجراهای تئاتر شهر ایجاد کردم. چند هنرمندی که قرار بود در تئاتر شهر اجرا داشته باشند به دلیل آماده نبودن آثارشان نتوانستند در تئاتر شهر حضور پیدا کنند و بنده با توجه به مصوبه جشنواره تئاتر فجر چند اثر را جایگزین کردم. البته برخی دوستان در مصاحبه‌هایی رسانه‌ای بنده را به خاطر این تغییرات متهم به بی‌اخلاقی کردند.



رئیس مجموعه تئاتر شهر از مدون کردن اطلاعات و اسناد مجموعه و همچنین جمع بندی اسناد و طبقه‌بندی کردن آن‌ها با همکاری بهروز غریب‌پور برای قرار گرفتن در موزه عزت‌الله انتظامی به عنوان دیگر فعالیت‌های اجرایی شده از زمان حضور خود در این بنای تئاتری یاد کرد.



وی با اشاره به مشورت خود با شورایی که تمایلی به ذکر نام آن‌ها ندارد، برای بستن جدول اجراهای تئاتر شهر، تأکید کرد: اجرا و تعداد آن در تئاتر شهر با در نظر گرفتن پیشینه هنرمندان انجام می‌شود و اولویت ما سابقه حرفه‌ای هنرمندان است. از این رو جوانانی که کار اولی هستند تنها 18 اجرا خواهند داشت. ما 330 تقاضا داشتیم که از این بین تنها 30 هنرمند برای اجرا انتخاب شدند.



نادری با بیان اینکه تعداد 30 اجرا در تئاتر بدعتی اشتباه است، تصریح کرد: ما در جمهوری اسلامی ایران تئاتر دولتی نداریم. این تعریف به اشتباه شکل گرفته است زیرا تئاتر ما تئاتری است که دولت نیز از آن حمایت می‌کند.



رئیس تئاتر شهر درباره وضعیت بازسازی مجموعه در سال 93 گفت: قرار است در اولویت اول سالن اصلی به مدت 3 ماه تعطیل و بازسازی شود و بعد از آن سالن‌های دیگر مجموعه به ترتیت بازسازی شوند. ضمن اینکه با سازمان زیباسازی شهرداری تهران نیز به توافق رسیده‌ایم که فضای پیرامون و نورپردازی تئاتر شهر با مشاوره ما انجام شوند.



وی با اشاره به اینکه هفته پایانی شهریورماه به برگزاری جشنواره تئاتر عروسکی تهران - مبارک اختصاص داده شده که در صورت برگزار نشدن جشنواره به عنوان زمانی برای انجام بازسازی تئاتر شهر استفاده خواهد شد، از برگزاری رپرتوآر در اواسط خردادماه سال 93 با عنوان «فصل نو تئاتر شهر» خبر داد که طی آن دانشجویان کاراولی آثار خود را در تعداد اجراهایی محدود در کارگاه نمایش به صحنه می‌برند.



نادری در بخش دیگری از سخنان خود به معرفی آثار انتخاب شده برای اجرا در 6 ماهه اول سال 93 در سالن‌های مجموعه تئاتر شهر پرداخت که در ذیل نام این آثار آمده است:



سال اصلی: نمایش «دون کامیلو» به کارگردانی کوروش نریمانی از نیمه خردادماه تا شروع بازسازی سالن اصلی



سالن چهارسو: نمایش‌های «طروپ و طرب» به کارگردانی خیرالله تقیانی پور، «هیولا خوانی» به کارگردانی محمد یعقوبی، «نه نه دلاور و فرزندان او» به کارگردانی زهرا صبری، «فرجام سفر طولانی طوبا» به کارگردانی محسن حسن زاده



سالن سایه: نمایش‌های «عزازیل» به کارگردانی مهرداد کوروش نیا، «رابینسون کروزوئه» به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی، «در همین نزدیکی» به کارگردانی جلال تجنگی



سالن قشقایی: نمایش‌های «قصه ظهر جمعه» به کارگردانی محمد مساوات، «سنگ بست» به کارگردانی محمد مهدی خاتمی، «یک کلیک کوچولو» به کارگردانی احمد سلیمانی، «ماضی استمراری» به کارگردانی ندا هنگامی



کارگاه نمایش: نمایش‌های «رضا» کار گروهی از قم، «پوتین ها» به کارگردانی کاوه مهدوی، جشنواره تئاتر دانشگاهی و اجراهای دوره ای «فصل نو تئاتر شهر»