به گزارش خبرگزاری مهر، نجفعلی میرزایی، مدیرعامل موسسه خانه کتاب، طی حکمی مجید صحاف را به سمت دبیری کارگروه ویژه اندیشه‌های راهبردی رهبری در حوزه کتاب برگزید. در متن حکم نجفعلی میرزایی خطاب به صحاف آمده است: برادر عزیز جناب آقای مجید صحاف، بی‌شک، کتاب را باید کانونی‌ترین نقطه اوج و حضیض تمدنی دانست. هرجا شاهد بلندشأنی یک نهضت و ملت هستیم ردپایی از بالندگی کتاب و کتاب‌نویسی و کتاب‌خوانی دیده می‌شود. در نظام جمهوری اسلامی نیز، هم به لحاظ مرکزیت و مرجعیت فکری و علمی ـ اسلامی و فرهنگی نظام و هم نظر به ذات نرم و فرهنگی غایات انقلاب ما کتاب از جایگاه فاخر و استثنایی برخوردار است. در دوران ما دیدگاه‌های مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای نیز دروالاترین نقطه اوج بر تارک جریان جهانی کتاب می‌درخشد و البته با بحران‌های ساختاری و زیرساختی در عرصه‌هایی چند چنین راهبردهای بلندی همچنان به دنبال رهی به میدان عمل است.

اهتمام به دیدگاه‌های تعالی بخش معظم‌له در حوزه کتاب هم عاقبت این عرصه را به خیر ختم خواهد کرد و هم سرنوشت فکر و فرهنگ ما را به سوی رشد و بالندگی رهنمون خواهد شد و جناب عالی که در عرصه شناخت و دیدگاه‌های رهبری معظم انقلاب خبیر و کارشناسید یکی از بهترین افراد برای پیگیری و شناخت و تدوین این اندیشه‌ها هستید. از این‌رو جناب‌عالی را به عنوان «دبیر کارگروه ویژه اندیشه‌های راهبردی رهبری در حوزه کتاب» بر می‌گزینم. امیدواریم در این عرصه در راستای تحقق مطالبات رهبری معظم انقلاب بدرخشید.

مجید صحاف در رشته‌های مدیریت روابط عمومی، مدیریت فرهنگی و مدیریت اجرایی استراتژیک تحصیل کرده است و از جمله سوابق اجرایی وی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: مشاور و رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت دهم، عضو کمیته کتاب و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عضو کارگروه طبقه‌بندی ناشران کشور، مشاور اداره کل کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئول ارزشیابی ناشران داخلی کمیته ارزشیابی و نظارت بیست‌و‌سومین نمایشگاه کتاب تهران، معاون کمیته ناشران داخلی بیست‌و‌چهارمین نمایشگاه کتاب تهران، قائم‌مقام رییس کمیته ارزشیابی نمایشگاه بیست‌و‌پنجم کتاب تهران، مشاور روابط عمومی موسسه پکتا، مدیر روابط عمومی شرکت خدمات اداری شهر وابسته به شهرداری تهران، مدیر نشر دفتر حفظ و نشر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله)، مدیر مرکز رسانه‌ای شیرازه، عضو شورای هماهنگی کتاب سیما جمهوری اسلامی ایران، عضو اتاق فکر معاونت فرهنگی ـ اجتماعی قوه قضائیه، مشاور معاون فرهنگی و ارتباطات دارالحدیث، دبیر رسانه‌ای کنگره صائب تبریزی، دبیر رسانه‌ای همایش مالکیت معنوی، مدیر گروه کودک و نوجوان نسیما و مدیرت اجرایی همایش عرفان، تجربه دینی و گفتگوی ادیان.