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۲۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۷:۰۵

اردوغان با نیچروان بارزانی دیدار کرد

اردوغان با نیچروان بارزانی دیدار کرد

نخست وزیر ترکیه با نخست وزیر اقلیم کردستان عراق دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز گذشته با نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در آنکارا دیدار و گفتگو کرد.

این جلسه 2 ساعته که در نبود رسانه ها برگزار شد در محل اقامت نخست وزیر ترکیه برگزار شد.

 

کد مطلب 2257675

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