تصادفات شبانه در اصفهان ۱۲ مصدوم و یک فوتی داشت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین حادثه در ساعت ۱۹:۰۱ روز ۱۲ شهریورماه در روستای کهنگان شهرستان سمیرم بر اثر برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با نیسان وانت رخ داد.

وی افزود: برای امدادرسانی به این حادثه، دو تیم عملیاتی اورژانس به محل اعزام شدند که در جریان این حادثه دو مرد مصدوم و یک مرد ۴۵ ساله نیز جان خود را از دست داد. مصدومان این حادثه برای ادامه روند درمان به بیمارستان سیدالشهدا(ع) سمیرم منتقل شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: حادثه دوم ساعت ۲:۱۰ بامداد ۱۳ شهریورماه در روستای علی‌آباد شهرستان سمیرم و از سمت چهارراه رخ داد که طی آن دو خودروی سبک با یکدیگر برخورد کردند.

عابدی گفت: در این حادثه هفت نفر شامل دو مرد، سه زن و دو کودک پسر سه و ۱۴ ساله مصدوم شدند و با اعزام دو تیم عملیاتی اورژانس به محل، اقدامات اولیه درمانی برای آنان انجام و مصدومان به بیمارستان سیدالشهدا(ع) سمیرم منتقل شدند.

وی همچنین از وقوع یک حادثه دیگر در شهرستان ورزنه خبر داد و بیان کرد: ساعت ۳:۲۱ بامداد ۱۳ شهریورماه، یک دستگاه موتورسیکلت در جاده قلعه عماد دچار حادثه شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان خاطرنشان کرد: در این حادثه سه مرد ۱۸ تا ۳۴ ساله مصدوم شدند و سه تیم عملیاتی اورژانس برای امدادرسانی به محل اعزام شدند. مصدومان این حادثه برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی الزهرا(س) و کاشانی منتقل شدند.

عابدی بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، به‌ویژه از سوی موتورسواران، تأکید کرد و از رانندگان خواست با توجه به شرایط جاده و ساعات شبانه، با سرعت مطمئنه حرکت کنند.