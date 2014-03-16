کمک مردم خراسان شمالی در جشن نیکوکاری به 7 میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی از جمع آوری بیش از هفت میلیارد و141 میلیون ریال در جشن احسان و نیکوکاری در استان خبر داد.

امان اله حسین پورافزود: 738 میلیون ریال از رقم مذکور توسط پایگاه های مسقر در سطح میادین شهری جمع آوری شده است.

وی اظهار داشت: پنج میلیارد و 941 میلیون ریال از این میزان نیز به صورت کالا کمک شده است که تا قبل از تعطیلات نوروز تمامی آنها بین نیازمندان توزیع می شود.

این مقام مسئول با تاکید بر نقش آموزش و پرورش در فرهنگ سازی کمک رسانی به محرومان و جمع آوری کمک برای نیازمندان تصریح کرد: بیش از 432میلیون ریال توسط پایگاههای آموزش و پرورش جمع آوری شده است که در راستای حفظ کرامت دانش آموزان کمک های در قالب کالا در هر یک از مدارس با مدرسه دیگر تعویض و سپس بین دانش آموزان توزیع می شود.

برگزاری مانور خودرویی ستاد اجرایی هماهنگی خدمات سفر خراسان شمالی

مانور خودرویی ستاد اجرایی هماهنگی خدمات سفر در خراسان شمالی شامل راهداری، پلیس راه، هلال‌احمر، میراث فرهنگی، شهرداری، حمل و نقل، مدیریت بحران، دانشگاه علوم پزشکی، دامپزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ... شرکت داشتند.

محمد حسین علی نیا معاون هماهنگی عمرانی استانداری در این مراسم با ابراز خرسندی از هماهنگی و نظم دستگاه های عضو ستاد، ابراز امیدواری کرد که با همت و مشارکت بیشرکمیته ها، در نوروز امسال از مسافران وگردشگران استقبال شایستهای به عمل آید.

دبیر ستاد تسهیلات نیز با اشاره به اینکه خراسان شمالی به خاطر قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی خاص ، پذیرای خیل زائران و مسافران نوروزی است، تصریح کرد: تمام دستگاه‌های عضو ستاد خدمات سفر استان آماده خدمات‌رسانی به زائران و مسافران هستند.

علی کاظمی گفت : در راستای معرفی بیشترصنایع دستی استان و به منظور رفاه حال مسافرین در ایام نوروز، در شهرستان های بجنورد، شیروان، مانه وسملقان، فاروج، اسفراین، گرمه وجاجرم و رازوجرگلان بازارچه های سوغات صنایع دستی برپا خواهد بود.

17 هزار نفر زیر پوشش بیمه خدمات درمانی کمیته امداد خراسان شمالی هستند

معاون حمايت و سلامت خانواده كميته امداد خراسان شمالي با بیان این مطلب گفت: افزود : سالانه برای این افراد بیش از 10 میلیارد ریال هزینه می شود.

حسن نعمتی اظهار داشت: هم اکنون این نهاد با 137 مرکز درمانی در سطح استان قرارداد منعقد کرده که سالانه بیش از9 میلیارد 980 میلیون ریال در این بخش هزینه می کند.

وی گفت: هم اکنون این نهاد با 23 پزشک عمومی،51 پزشک متخصص، پنچ دندان پزشک،32داروخانه، شش بیمارستان، هفت درمانگاه،9کلینیک ویژه، سه رادیولوژی وهشت آزمایشگاه قرارداد دارد.