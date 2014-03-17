انفجار تروریستی در بقاع لبنان/ جبهه النصره مسئولیت انفجار را پذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، یک عامل انتحاری شب گذشته، خود را درون یک خودرو در منطقه "النبی عثمان" در بقاع لبنان منفجر کرد.

در پی این انفجار تروریستی دو نفر شهید شده و 16 نفر دیگر زخمی شده اند. البته برخی منابع از شهادت چهار نفر خبر داده اند.

منابع امنیتی اعلام کردند: جوانانی از منطقه بقاع با روحیه فداکارانه پس از مشکوک شدن به خودرو فرد انتحاری، وی را تحت پیگرد قرار داده و در نهایت پس از اینکه از فرد انتحاری تقاضا کردند خودرو را متوقف کند، با اقدام تروریستی وی روبرو شدند.

این انفجار باعث شهادت دو جوان مورد نظر شده که "عبدالرحمان القاضی" و "خلیل الخلیل" نام دارند.

برخی منابع از وابستگی این افراد به حزب الله خبر داده اند، اما این مسئله تاکنون از سوی منابع وابسته به مقاومت لبنان تایید نشده است.

گروه تروریستی موسوم به "جبهه النصره در لبنان" وابسته به گروه القاعده با انتشار بیانیه ای در توئیتر مسئولیت این اقدام تروریستی را پذیرفت.

خاطرنشان می شود دو منطقه مرزی النبی عثمان و اللبوه در بقاع لبنان طی ماههای اخیر با موشک پرانی و حملات خمپاره ای گروههای تروریستی که از ارتش سوریه شکست خورده اند،روبرو بوده است.