به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، همزمان با کامل شدن کنترل ارتش سوریه بر مناطق مختلف یبرود و تحکیم سیطره بر مناطق پاکسازی شده، منابع امنیتی از فروپاشی کامل تشکیلات جبهه النصره در این منطقه راهبردی خبر می دهند.

بنابراین گزارش، پیروزیهای ارتش سوریه باعث شده که اعضای باقیمانده گروههای تروریستی با توجه به نزدیک بودن منطقه یبرود به مرزهای لبنان، برای فرار به این کشور و گریختن از بازداشت و یا رویارویی با ارتش سوریه دست و پا بزنند.

دیگر تحولات امنیتی یبرود به شرح زیر است:

- تاکنون بیش از یک هزار تروریست از یبرود فراری شده و به سوی منطقه مرزی عرسال در خاک لبنان در حال حرکت هستند.

- خبرنگار المیادین در سوریه همچنین اعلام کرد: منابع امنیتی فرار گسترده اعضای گروههای مسلح از یبرود و سیطره کامل ارتش سوریه بر این منطقه را مورد تاکید قرار داده اند.

- ارتش سوریه توانسته است بر تمامی محله های یبرود سیطره پیدا کرده و این منطقه راهبردی را از تروریستها پاکسازی کند. البته هنوز برخی اعضای گروههای مسلح در برخی مناطق به ویژه درون منازل مخفی شده اند.

- ارتش سوریه احتمال حضور تک تیراندازها در یبرود و مخفی شدن آنها در راستای انجام حملات ناگهانی را دور از ذهن ندانسته است.

- جنگنده های سوری جاده های ارتباطی میان یبرود به مناطق فلیطه و عرسال که تروریستها در حال فرار به آنها هستند را هدف حمله قرار دادند.

- شبکه المنار از عملیات ارتش سوریه در کوههای مشرف به منطقه یبرود در راستای زیر نظر گرفتن تحرکات گروههای مسلح و فرار آنها به مرز لبنان خبر داد.