به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا طحان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: تجهیز و راه اندازی دوربین های کنترل ترافیک با اطلاق کنترل ترافیک در میادین و چهارراه های پر تردد شهر چناران نصب می‌شود.

ی افزود : پایانه مسافربری در صورت اختصاص و اخذ اعتبار لازم ساخته و به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد : تاکسی‌های شهر به سیستم ماهواره و جی‌پی‌اس در آینده نزدیک مجهز خواهد شد و همچنین برای کنترل ترافیک از سیستم پارکبان در شهر چناران استفاده مي شود.

طهان افزود: برای ارتقاء سطح کاربران تاکسیرانان نرم افزار تاکسی رانی خریداری و در آینده نزدیک راه اندازی مي شود.

شهرداری چناران از سرمایه گذاران داخلی و خارجی دعوت به عمل می آورد

مسئول واحد سرمایه گذاری و گردشگری گفت: شهرداری چناران از سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در شهر چناران دعوت بعمل می آورد.

عبداله کارگر در جمع خبرنگاران گفت : این شهرداری با شرکت های بزرگی چون تبرک و سرمایه گذاران از کشور کویت و دبی دعوت به عمل آورده که تمهیدات لازم برای جذب آنان انجام شده است.

وی افزود : یکی از مشکلات جدی شهرستان چناران بها ندادن به سرمایه گذار شهرستانی بوده که تقاضا داریم مسئولین شهرستان به این مهم توجه ویژه ای داشته باشند.

این مقام مسئول بیان داشت : اعضای شورای شهر و شهردار چناران از سرمایه گذاران استقبال نموده و دست آنان را به گرمی می فشارند و تا حد امکان برابر مقررات مشکلات اجرای طرح سرمایه گذار را برطرف خواهند کرد .

کارگر با اشاره به مناطق گردشگری چناران بیان داشت : شهر چناران دارای چهار بوستان ملت،لاله ،وحدت و حجاب می باشد که از نظر فضای سبز و زیبایی زبانزد استان هستند.

وی اظهار داشت: مناطق ییلاقی اخلمد چشمه سبز، فریزی و ... از مناطقی است که هر ساله در تعطیلات و ایام سال میزبان میهمانان و مسافران زیادی از نقاط مختلف دنیا و کشور است.

جداول چناران به طول 15 کیلومتر رنگ آمیزی شدند

مسئول خدمات شهری شهرداری چناران گفت : در آستانه نوروز باستاتی جداول چناران به طول 15 کیلومتر رنگ آمیزی شدند.

مهدي عرب صادق در جمع خبرنگاران گفت : تمام توان نیروهای واحد خدمات شهری برای شهر زیبا و تمیز بکار گرفته و در آستانه نوروز از کليه امکانات برای زیبایی شهر استفاده خواهیم کرد.

وی افزود: نور پردازی میادین، چهارراه ها، زیر پل و ... به صورت ال ای دی و لامپهای دیگر در آستانه نوروز 93 انجام شده است. وی اظهار داشت : تیرچه های روشنایی برق در کلیه نقاط شهر به مناسبت فرا رسیدن سال جدید تمیز و لامپ های سوخته تعویض شده است.

عرب صادق بيان كرد : رنگ آمیزی پل هوایی و دیوارهای چناران به طول سه هزار متر از دیگر برنامه های اجرایی می باشد که انجام شده است.

وی افزود : آماده سازی سرویس های بهداشتی و آبخوری گلزار شهداء و نظافت محوطه و نصب تابلو و علایم در این محل از دیگر برنامه های اجرایی بوده که در این ایام انجام شده است.

عرب صادق به جمع آوری زباله سطح شهر اشاره کرد و گفت: جمع آوری زباله به صورت روزانه به مقدار 40 تن با 6 دستگاه و 18 کارگر انجام می شود.

وی در پایان از راه اندازی و اماده سازی کمپ زائر در حاشیه جاده سنتو خبر داد.

دو آبنما شهر چناران به بهره‌برداری می‌رسد

مسئول واحد عمران شهرداری گفت : در آستانه نوروز 93 و به جهت زیبایی شهر چناران دو آبنما به بهره برداری می رسد.

مجید پورعفتیان مقدم در جمع خبرنگاران بیان کرد: پروژه آبنما و لچکی در بلوار امام و ابتدای خیابان جانبازان تکمیل و در اولین روز بهار 93 افتتاح خواهد شد.

وی افزود: آبنمای ابتدای خیابان شهید خوشرو و لچکی مقابل شهرداری که این دو پروژه نیز در اولین روز بهار به بهره برداری می سد.

وی ادامه داد: در آستانه نوروز باستانی مرمت و احداث پیاده روها به مساحت 400 مترمربع در ورودی شهر چناران و لکه گیری آسفالت معابر اصلی شهر به مساحت هزار مترمربع انجام شده است.

وی افزود: برای تکمیل و بازسازی برخی پروژه ها تعداد 2800 عدد بلوکه و دال به جهت کانالهای آب تولید گردید که در مکانهای معین استفاده شده است.

پور عفتیان مقدم از احداث دو لچکی در ابتدای خیابان شهید مطهری چناران خبر داد و گفت: خیابانها و کوچه های سطح شهر که فاقد آسفالت می باشند در این ایام شن ریزی شدند.

وی در پایان بیان كرد: این فعالیت گسترده که گزیده ای از عملکرد واحد عمران بوده با 24 نیرو انجام شده است.