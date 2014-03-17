به گزارش خبرنگار مهر، پس از جدایی سیموئز و امید نمازی از کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران، مسئولان فدراسیون بر آن شدند تا با نظر کارلوس کی‌روش و بررسی گزینه‌های پیشنهادی وی، یک مربی کارنامه‌دار ایرانی را به کادر فنی تیم ملی اضافه کنند.

در این بین نام گزینه‌هایی همچون مجید صالح و یحیی گل محمدی در مقاطع مختلف مطرح شد و حتی گفته شد که فدراسیون فوتبال گذرنامه یحیی گل‌محمدی را نیز برای حضور در اردوی آفریقای جنوبی تیم ملی گرفته است. با این حال مسئولان فدراسیون فوتبال با رد حضور این گزینه ها در تیم ملی، عنوان کردند در این زمینه کی روش نظر نهایی را خواهد داد.

در این مورد گفته می‌شود کارلوس کی‌‎روش روی دو گزینه به جمع بندی نهایی رسیده و این موضوع را با مسئولان فدراسیون هم در میان گذاشته است. یک منبع آگاه در فدراسیون فوتبال که خواست نامی از او برده نشود، در گفتگو با خبرنگار مهر این خبر را تایید کرد.

با این حال معرفی یکی از این دو گزینه منوط به بررسی بیشتر و انجام مذاکرات شده که طبیعتا با توجه به درگیر بودن این دو مربی با رقابتهای لیگ برتر، مذاکرات نهایی در پایان مسابقات لیگ و بعد از 22 فروردین‌ماه سال آینده صورت خواهد گرفت.