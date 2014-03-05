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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۹:۵۷

کی‌روش پس از باخت تیم ملی به گینه:

دیدیم جام‌جهانی چه چیزی در انتظار ماست/ باید از این شکست درس بگیریم

دیدیم جام‌جهانی چه چیزی در انتظار ماست/ باید از این شکست درس بگیریم

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از شکست تیمش در نخستین دیدار تدارکاتی برای حضور در جام‌جهانی با بیان اینکه در دیدار با گینه دیدیم که چه چیزی در برزیل انتظار ما را می‌کشد گفت: هدف ما از برگزاری دیدارهای تدارکاتی این است که بدون مشکل در جام‌جهانی شرکت کنیم. ضمن اینکه باید از این شکست ها درس بگیریم و سطح خود را به میادین بین‌المللی برسانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی‌روش پس از شکست 2 بر یک شامگاه چهارشنبه تیمش برابر گینه در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی ضمن بیان این مطلب افزود: گینه حریف تدارکااتی خوبی برای تیم ملی ایران بود. این بازی به ما نشان داد که در جام جهانی چه چیزی انتظار ما را می کشد.

وی ادامه داد: حسن برگزاری دیدارهای تدارکاتی این است که بتوانیم درس های بین المللی از این بازیها بگیریم و به بهترین شکل ممکن خود را برای حضور در جام جهانی آماده کنیم تا در این مسابقات با مشکل مواجه نشویم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: به همین منظور گینه را به تهران آوردیم تا در دیدار با یک حریف خوب شرایط بهتری پیدا کنیم. لازم است که برای حضور در جام جهانی کیفیت خوب خود را نشان دهیم. باید از این شکست ها درس بگیریم.

کارلوس کی روش در پایان گفت: اگر می خواهیم در جام جهانی نمایش خوبی داشته باشیم باید دیدارهای تدارکاتی بیشتری برگزار کنیم. ما برای حضور در این مسابقات برنامه‌ریزی کرده‌ایم و امیدوارم بتوانیم بازی های تدارکاتی بهتری داشته باشیم.

کد مطلب 2250309

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