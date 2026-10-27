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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷

پکن: نمایندگان چین به زودی به منطقه اعزام خواهند شد

پکن: نمایندگان چین به زودی به منطقه اعزام خواهند شد

وزارت خارجه چین به تحولات منطقه و موضع ترامپ در خصوص انتخابات برزیل واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت خارجه چین در خصوص تحولات منطقه اعلام کرد که در آینده نزدیک نمایندگان خود را به کشورهای ذی ربط اعزام خواهد کرد.

این وزارت خانه در خصوص موضع گیری ترامپ درباره انتخابات برزیل تاکید کرد که پکن به انتخاب ملت این کشور احترام می گذارد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در خصوص پیروزی لولا داسیلوا رئیس جمهور برزیل در انتخابات این کشور مدعی شد که به نظر می رسید نتایج انتخابات برزیل دست کاری شده باشد.

وی هیچ دلیل و مدرکی در خصوص این ادعا خود علیه انتخابات یک کشور مستقل مطرح نکرد.

ترامپ گفت: من موضعی نگرفته ام اما به نظر می رسد یک انتخابات دستکاری شده دیگر برگزار شده است. انتخابات نباید بحث برانگیز باشد، اما این انتخابات از نظر من بسیار بد به نظر می رسد.

لازم به ذکر است که پیروزی داسیلوا حامی فلسطین و منتقد رژیم صهیونیستی در برابر متحد ترامپ، ضربه سختی به رئیس جمهور آمریکا و تل آویو وارد کرده است.

کد مطلب 6991302

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