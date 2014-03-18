فولاد به کسر امتیاز تهدید شد/ جریمه نقدی کاظمی و محرومیت قرچک

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در جریان دیدار دو تیم فولاد خوزستان و پرسپولیس از مرحله یک‌چهارم نهایی جام حذفی که روز ششم بهمن‌ماه در اهواز برگزار شد، از سوی تمشاگران تیم فولاد خوزستان تخلفاتی صورت گرفت.

بر همین اساس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال باشگاه فوتبال خوزستان را به پرداخت مبلغ 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم و اعلام کرد که در صورت تکرار تخلفات، از این تیم کسر امتیاز خواهد شد.

برگزاری دیدار نیروی زمینی و شهرداری یاسوج در زمین بی‌طرف

همچنین در خصوص اعاده دادرسی باشگاه نیروی زمینی تهران در خصوص نتیجه دیدار انجام نشده بین دوتیم نیروی زمینی با تیم شهرداری یاسوج اعلام کرد که طبق بند 6 ماده 29 آئین نامه انضباطی، مسابقه معوقه در زمین بی‌طرف (استان بی‌طرف و به تشخیص مقامات برگزار کننده مسابقات) بدون حضور تماشاگران دو تیم برگزار می‌شود.

جریمه نقدی برای سرمربی تیم پیکان

از سوی دیگر و در جریان دیدار دو تیم پیکان تهران و ایرانجوان بوشهر از لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور که روز دهم اسفندماه در شهر قدس برگزار شد، از سوی فرهاد کاظمی تخلفاتی مبنی بر اعتراض و بی‌احترامی به داور صورت گرفت. بر همین اساس وی به توبیخ کتبی و پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

محرومیت برای تماشاگران شهید منصوری قرچک

دیدار دو تیم شهید منصوری قرچک و گیتی پسند اصفهان از لیگ برتر فوتسال روز 17 اسفندماه برگزار شد که از سوی تماشاگران تیم شهید منصوری قرچک تخلفاتی مبنی بر فحاشی به تیم حریف و پرتاب بطری به داخل زمین مسابقه که باعث ایجاد وقفه 3 دقیقه ای بازی شد، صورت گرفت.

بر همین اساس این کمیته باشگاه شهید منصوری قرچک را به 30 میلیون جریمه نقدی و تماشاگران این تیم را به یک جلسه محرومیت محکوم کرد.



