محمدمهدی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه شهر جدید بهارستان صرفاً به ساخت واحدهای مسکونی محدود نمیشود و همزمان با افزایش جمعیت و توسعه سکونتگاهها، ایجاد و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز مردم نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
مدیرعامل شرکت عمران بهارستان افزود: در همین راستا، مجموعهای از پروژههای قابل بهرهبرداری در بخشهای مختلف مسکونی، تجاری، زیربنایی، آموزشی و فضای عمومی در دستور کار قرار گرفته که مجموع ارزش پروژههای قابل بهرهبرداری به ۵۳ هزار و ۸۷۷ میلیارد ریال میرسد و این طرحها در آستانه بهرهبرداری هستند و بهزودی به چرخه خدمترسانی وارد خواهند شد.
وی با اشاره به پروژههای مشارکتی مسکونی ـ تجاری گفت: در این بخش، ۷۸۸ واحد مسکونی و تجاری با ارزش ۴۹ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال در قالب چند پروژه احداث شده که بخش مهمی از ظرفیت پروژههای آماده بهرهبرداری شهر جدید بهارستان را تشکیل میدهد.
احمدی ادامه داد: در کنار پروژههای مسکونی، موضوع تأمین زیرساختهای مورد نیاز سکونت مردم نیز مورد توجه قرار گرفته است و در بخش پروژههای زیربنایی نهضت ملی مسکن، طرحهایی با ارزش مجموع یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در حال تکمیل و آماده بهرهبرداری است.
زیرساخت مناسب، پیشنیاز توسعه پایدار شهر است
وی با بیان اینکه زیرساخت مناسب، پیشنیاز توسعه پایدار شهر است، تصریح کرد: در فاز اول برقرسانی نهضت ملی مسکن، ۱۸ کیلومتر شبکه برق با هزینهای حدود ۳۰۰ میلیارد ریال اجرا شده و همچنین فاز اول شبکه فاضلاب نهضت ملی مسکن به طول ۵.۵ کیلومتر و با هزینهای حدود ۷۵۰ میلیارد ریال به اجرا درآمده است.
مدیرعامل شرکت عمران بهارستان خاطرنشان کرد: اگرچه اجرای بسیاری از زیرساختها و خدمات عمومی، به صورت مستقیم در حیطه وظایف شرکت عمران قرار نمیگیرد و دستگاههای تخصصی و خدماترسان متولی اجرای این امور هستند، اما شرکت عمران بهارستان با توجه به مسئولیت اجتماعی خود و با هدف تسریع در خدمترسانی به مردم، در این زمینه مشارکت کرده است.
احمدی گفت: اعتقاد ما این است که وقتی مردم در یک شهر جدید سکونت پیدا میکنند، صرفاً تأمین مسکن برای آنها کافی نیست و باید زیرساختهای لازم برای یک زندگی مطلوب نیز فراهم شود. به همین دلیل، شرکت عمران در حد ظرفیت و توان خود تلاش کرده است در اجرای پروژههایی که میتواند مستقیماً بر کیفیت زندگی مردم اثرگذار باشد، مشارکت کند.
وی افزود: این نگاه به ویژه در پروژههای آموزشی، مذهبی و خدمات عمومی نمود بیشتری دارد. احداث مدارس، مساجد و برخی پروژههای مورد نیاز شهروندان و همچنین کمک به تأمین زیرساختهای مورد نیاز، اگرچه لزوماً در زمره وظایف مستقیم شرکت عمران نیست، اما در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی دنبال شده است.
مدیرعامل شرکت عمران بهارستان با اشاره به پروژههای آموزشی آماده بهرهبرداری اظهار کرد: سه باب مدرسه در شهر جدید بهارستان با ارزش ۱۵ هزار و ۹۳۲ میلیارد ریال آماده بهرهبرداری است و تلاش شده است این پروژهها متناسب با نیاز جمعیتی شهر و با هدف توسعه سرانههای آموزشی اجرا شوند.
وی تأکید کرد: توسعه مسکن بدون توسعه همزمان زیرساختهای آموزشی، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی نمیتواند به شکلگیری یک شهر متوازن منجر شود؛ بنابراین تلاش کردهایم در کنار ساخت و توسعه واحدهای مسکونی، نسبت به تأمین و تقویت زیرساختهایی که مردم برای زندگی روزمره خود به آنها نیاز دارند نیز توجه داشته باشیم.
چهار پروژه از پارکهای محلی شهر بهارستان در آستانه بهرهبرداری قرار دارند
احمدی ادامه داد: در حوزه فضاهای عمومی و شهری نیز چهار پروژه از پارکهای محلی شهر بهارستان با ارزش ۱۸ هزار و ۲۳۴ میلیارد ریال در آستانه بهرهبرداری قرار دارند که شامل پارکهای محلهای و فضاهای عمومی پیشبینیشده برای استفاده شهروندان است.
وی افزود: توسعه پارکها و فضاهای عمومی علاوه بر افزایش سرانه فضای سبز، نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی، ایجاد محیط مناسب برای خانوادهها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد و به همین دلیل این پروژهها نیز در مجموعه طرحهای آماده بهرهبرداری قرار گرفتهاند.
مدیرعامل شرکت عمران بهارستان با اشاره به ضرورت تحقق عدالت اجتماعی در شهر جدید گفت: عدالت اجتماعی در حوزه شهری به این معناست که مردم در مناطق مختلف شهر، متناسب با نیازهای خود به امکانات و خدمات عمومی دسترسی داشته باشند و توسعه نباید تنها در یک بخش از شهر یا در یک حوزه خاص اتفاق بیفتد.
احمدی خاطرنشان کرد: شرکت عمران بهارستان تلاش کرده است در اجرای پروژهها، توزیع متوازن خدمات را مورد توجه قرار دهد و در کنار پروژههای مسکونی، برای ایجاد زیرساختهای آموزشی، فضای سبز، شبکههای زیربنایی و سایر امکانات مورد نیاز شهروندان نیز اقدام کند.
وی با اشاره به پروژههای آموزشی و زیرساختی گفت: اجرای این طرحها نیازمند همکاری و همافزایی دستگاههای مختلف است و شرکت عمران نیز با وجود اینکه متولی مستقیم همه این حوزهها نیست، در چارچوب مسئولیت اجتماعی و با هدف تسهیل و تسریع خدمترسانی به مردم، در اجرای آنها مشارکت کرده است.
مدیرعامل شرکت عمران بهارستان همچنین بر اهمیت توجه به زیرساختهای مرتبط با پروژههای نهضت ملی مسکن تأکید کرد و گفت: نمیتوان واحد مسکونی ایجاد کرد اما زیرساختهای لازم برای زندگی در آن را نادیده گرفت. مردم زمانی میتوانند از مسکن مناسب بهرهمند شوند که همزمان دسترسی آنها به برق، فاضلاب، مدرسه، فضای سبز، خدمات عمومی و سایر امکانات مورد نیاز نیز تأمین شده باشد.
احمدی تصریح کرد: نگاه شرکت عمران بهارستان در این زمینه، نگاه صرفاً پروژهمحور نیست، بلکه تلاش میکنیم آثار و پیامدهای اجتماعی اجرای پروژهها را نیز مورد توجه قرار دهیم و هر اقدامی که بتواند به بهبود شرایط زندگی مردم، افزایش رضایتمندی شهروندان و تحقق عدالت در توزیع امکانات کمک کند، با جدیت دنبال خواهد شد.
وی گفت: بخش قابل توجهی از پروژههای عمرانی و خدماتی شهر جدید بهارستان اکنون در آستانه بهرهبرداری قرار دارند و بهزودی شاهد بهرهبرداری از آنها خواهیم بود. این پروژهها در حوزههای مختلف مسکونی، تجاری، زیرساختی، آموزشی و فضای سبز تعریف شدهاند و میتوانند بخش مهمی از نیازهای شهروندان را پاسخ دهند.
مدیرعامل شرکت عمران بهارستان در پایان اظهار کرد: هدف ما این است که توسعه بهارستان همزمان با توسعه کالبدی شهر، در حوزه خدمات و زیرساخت نیز دنبال شود و مردم از ثمرات این توسعه به صورت عادلانه بهرهمند شوند. شرکت عمران در این مسیر، خود را متعهد به ایفای مسئولیت اجتماعی میداند و تلاش میکند با مشارکت در اجرای پروژههای مورد نیاز مردم، زمینه ایجاد شهری متوازن، برخوردار و شایسته برای زندگی شهروندان را فراهم کند.
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