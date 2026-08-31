اجرای ۱۷۰۰ طرح عمرانی با اعتبار ۵۲ هزار میلیارد تومان در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی ظهر امروز دوشنبه در همایش گرامیداشت هفته دولت و هفته بسیج کارمندی در خصوص دستاوردهای استان اظهار کرد: اجرای این پروژهها علاوه بر ارتقای زیرساختها، زمینه ایجاد اشتغال برای بیش از ۶ هزار نفر را فراهم کرده و طرحهای حیاتی آبرسانی در شهرستانهای مختلف استان نیز با سرعت در حال پیشرفت است.
وی با اشاره به ضرورت حفظ انسجام ملی و تقویت توان بازدارندگی کشور افزود: در کنار توجه به دستاوردهای دفاعی و عمرانی، مقابله با اختلافافکنیها و تقویت وحدت میان قوای سهگانه و دولت باید در اولویت باشد تا انسجام ملی حفظ و تقویت شود.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان درباره رویکردهای راهبردی کشور تصریح کرد: اخلاقمداری در مدیریت تنشها و پرهیز از هدف قرار دادن مراکز غیرنظامی، موجب تقویت بازدارندگی و بازتعریف نظم جهانی شده است.
نجاتی در پایان از فعالان بسیجی و مسئولان اجرایی خواست: با تکیه بر روحیه خدمتگزاری و پاسخگویی صادقانه به مطالبات مردم، تمامی تلاش خود را در راستای رفع مشکلات جامعه و خدمت به مردم به کار گیرند.
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