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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲

اجرای ۱۷۰۰ طرح عمرانی با اعتبار ۵۲ هزار میلیارد تومان در خوزستان

اجرای ۱۷۰۰ طرح عمرانی با اعتبار ۵۲ هزار میلیارد تومان در خوزستان

اهواز - معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان گفت: بیش از یک هزار و ۷۰۰ طرح عمرانی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان در سطح استان به مناسبت هفته دولت اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی ظهر امروز دوشنبه در همایش گرامیداشت هفته دولت و هفته بسیج کارمندی در خصوص دستاوردهای استان اظهار کرد: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر ارتقای زیرساخت‌ها، زمینه ایجاد اشتغال برای بیش از ۶ هزار نفر را فراهم کرده و طرح‌های حیاتی آبرسانی در شهرستان‌های مختلف استان نیز با سرعت در حال پیشرفت است.

وی با اشاره به ضرورت حفظ انسجام ملی و تقویت توان بازدارندگی کشور افزود: در کنار توجه به دستاوردهای دفاعی و عمرانی، مقابله با اختلاف‌افکنی‌ها و تقویت وحدت میان قوای سه‌گانه و دولت باید در اولویت باشد تا انسجام ملی حفظ و تقویت شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان درباره رویکردهای راهبردی کشور تصریح کرد: اخلاق‌مداری در مدیریت تنش‌ها و پرهیز از هدف قرار دادن مراکز غیرنظامی، موجب تقویت بازدارندگی و بازتعریف نظم جهانی شده است.

نجاتی در پایان از فعالان بسیجی و مسئولان اجرایی خواست: با تکیه بر روحیه خدمتگزاری و پاسخگویی صادقانه به مطالبات مردم، تمامی تلاش خود را در راستای رفع مشکلات جامعه و خدمت به مردم به کار گیرند.

کد مطلب 6933191

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