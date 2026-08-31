همراهی میان مجموعه مدیریت لرستان و نیروهای مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کرمینیا، ارشد نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در لرستان و فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ استان، در دیدار با سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، با اشاره به عملکرد مدیریت استان در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: استاندار لرستان در این ایام، لحظهبهلحظه در کنار مردم و نیروهای مسلح حضور داشت و با جدیت موضوعات مرتبط با خدمترسانی و رفع نیازهای مردم را پیگیری میکرد.
وی افزود: در شرایطی که کشور با وضعیت جنگی مواجه بود، مدیریت استان در کنار مدیریت شرایط موجود، پیگیری امور مربوط به مردم را در دستور کار داشت و برای رفع نیازهای آنان تلاش کرد.
پیگیری توسعه استان حتی در شرایط جنگی
فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ لرستان با اشاره به تداوم فعالیتهای توسعهای استان در دوران جنگ، گفت: حتی در شرایط جنگی نیز روند پیگیری مسائل و موضوعات توسعهای استان متوقف نشد.
کرمینیا ادامه داد: استاندار لرستان در کنار مدیریت شرایط موجود و پیگیری مسائل مرتبط با امنیت و خدمترسانی، همچنان موضوعات توسعهای و مطالبات استان را دنبال میکرد.
وی خاطرنشان کرد: تداوم پیگیری امور توسعهای در شرایط دشوار جنگی نشان داد که خدمترسانی به مردم و تلاش برای پیشرفت استان، نباید حتی در شرایط بحرانی متوقف شود.
تقدیر از همراهی مدیریت استان با نیروهای مسلح
ارشد نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در لرستان با قدردانی از همراهی و حمایتهای استاندار لرستان، اظهار کرد: این رویکرد نشاندهنده عزم مدیریت استان برای تداوم خدمتگزاری به مردم است.
کرمینیا تصریح کرد: عملکرد مدیریت استان در جریان جنگ اخیر نشان داد که حتی در شرایط دشوار و بحرانی نیز میتوان ضمن مدیریت شرایط موجود، مسیر خدمت به مردم و تلاش برای پیشرفت و توسعه استان را ادامه داد.
وی با تأکید بر اهمیت همکاری و همراهی میان مجموعه مدیریت استان و نیروهای مسلح، این تعامل را زمینهساز مدیریت بهتر شرایط و خدمترسانی مؤثرتر به مردم دانست.
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