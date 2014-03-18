به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش غیر رقابتی سی و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم هنگ کنگ در بخش «چشم انداز جهانی» فیلم سینمایی «دربند» ببه نمایش در می آید و بخشی ویژه نیز به مروری بر آثار اصغر فرهادی با نمایش دو فیلم «شهر زیبا» و «رقص در غبار» اختصاص یافته است.

«دربند» پس از نمایش در جشنواره کارنگی ملون در این رویداد سینمایی به روی پرده می رود و «شهر زیبا» و «رقص در غبار» نیز در چارچوب برنامه های مروری بر آثار اصغر فرهادی اخیرا در ماه های بهمن و اسفند در سینما تک بولونیا، رم، تورین، و مودنا در کشور ایتالیا به نمایش درآمدند.

سی و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم هنگ کنگ از 4 تا 18 فروردین ماه 1393 برگزار می شود.