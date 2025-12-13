  1. دين، حوزه، انديشه
آئین رونمایی کتاب مسئله شناسی فرهنگی به روایت جریان مجدد برگزار می‌شود

نشست رونمایی و بررسی کتاب «مسئله شناسی فرهنگی به روایت جریان مجدّد» روز دوشنبه مورخ ۲۴ آذرماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی و بررسی کتاب «مسئله شناسی فرهنگی به روایت جریان مجدّد» توسط گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

این مراسم با حضور حجج اسلام و آقایان فرشاد مهدی پور (نویسنده کتاب)، حمید پارسانیا، دکتر علی ذوعلم، حسن بنیانیان و سینا کلهر برگزار می‌شود.

نشست رونمایی و بررسی کتاب «مسئله شناسی فرهنگی به روایت جریان مجدّد» روز دوشنبه مورخ ۲۴ آذرماه سال جاری از ساعت ۱۷:۰۰ به صورت حضوری در سالن جلسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: تهران، خیابان شهیدبهشتی، خیابان احمدقصیر، خیابان پژوهشگاه (دوم) و همچنین به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکای‌روم برگزار می‌شود.

