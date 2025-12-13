طیبی فر: نماز نماد اقتدار سیاسی و دفاعی نظام اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام و المسلمین حسین طیبیفر روز شنبه در سومین همایش «نماز عامل اقتدار و مقاومت» سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان که با مشارکت نیروهای مسلح برگزار شد، با تاکید بر جایگاه راهبردی نماز در نظام اسلامی اظهار کرد: نماز رابط اصلی انسان با دیگر احکام الهی است و انسان را در مسیر قرب الهی قرار میدهد.
وی بیان کرد: نماز تنها یک فریضه عبادی فردی نیست، بلکه ستون اصلی تربیت دینی، اخلاقی و اجتماعی در جامعه اسلامی به شمار میرود.
جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به ابعاد مختلف نماز تصریح کرد: نماز دارای بعد سیاسی، نظامی و دفاعی است و اقامه آن در سطح جامعه، نمایش اقتدار، انسجام و هویت اسلامی نظام به شمار میآید.
وی ادامه داد: دشمنان همواره تلاش کردهاند ایمان مردم را هدف قرار دهند، اما گسترش فرهنگ نماز، نقشههای آنان را با شکست مواجه کرده است.
حجتالاسلام و المسلمین طیبیفر با اشاره به حوادث اخیر منطقه، گفت: در جنگ ۱۲ روزه، این ایمان مردم ایران و همراهی آگاهانه آنان با نظام اسلامی بود که تمام نقشههای دشمنان را نقش بر آب کرد.
وی تاکید کرد: ملتی که با نماز و ایمان پیوند خورده باشد، هرگز در برابر تهدیدها تسلیم نخواهد شد.
جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه مسئولان نقش مهمی در ترویج فرهنگ نماز دارند، گفت: مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی باید در برپایی نماز پیشگام باشند و با عمل خود، الگوی جامعه شوند.
وی با اشاره به برگزاری همایش نماز خاطرنشان کرد: برگزاری همایشهای نماز زمانی اثرگذار است که دستاوردهای آن در رفتار اجتماعی، اداری و فرهنگی جامعه مشاهده شود و منجر به تقویت معنویت و انسجام اجتماعی گردد.
فعالیت بیش از ۷۰ فرهنگیار نماز در سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان نیز در این همایش گفت: در حال حاضر بیش از ۷۰ فرهنگیار نماز در ردهها و یگانهای مختلف سپاه امام سجاد (ع) استان در راستای ترویج و نهادینهسازی فرهنگ نماز فعالیت میکنند.
حجتالاسلام و المسلمین سعید سربازیزاده اظهار کرد: برپایی و ترویج نماز، مهمترین و اصلیترین رسالت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و این فریضه الهی نقش محوری در ارتقای معنویت، بصیرت و انسجام نیروها دارد.
وی با بیان اینکه نماز ستون دین و محور تربیت اسلامی است، افزود: سپاه پاسداران همواره تلاش کرده است تا در کنار مأموریتهای دفاعی و امنیتی، به تقویت باورهای دینی و معنوی کارکنان و خانوادههای آنان توجه ویژهای داشته باشد.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان ادامه داد: فرهنگیاران نماز بهعنوان سفیران معنویت، نقش مؤثری در ترویج اقامه نماز اول وقت، ارتقای کیفیت نماز جماعت و نهادینهسازی این فریضه الهی در محیطهای سازمانی ایفا میکنند.
حجتالاسلام سربازیزاده با تاکید بر اینکه نماز عامل تقویت روحیه جهادی و انقلابی است، تصریح کرد: استمرار برنامههای فرهنگی و برگزاری همایشهای تخصصی نماز، زمینهساز تعمیق باورهای دینی و تقویت سرمایه اجتماعی در مجموعه سپاه خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان با بهرهگیری از ظرفیت فرهنگیاران نماز، در مسیر تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه ترویج فرهنگ نماز، گامهای مؤثری برداشته است.
«نماز؛ عامل اقتدار و مقاومت» شعار سومین همایش نماز سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان
معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان نیز در حاشیه برگزاری این همایش گفت: شعار سومین همایش نماز این سپاه «نماز؛ عامل اقتدار و مقاومت» انتخاب شده و این همایش با هدف ترویج فرهنگ نماز و بهکارگیری مفاهیم قرآنی در جامعه برگزار شد.
سرهنگ دوم پاسدار محمد سالاری اظهار کرد: این همایش با رویکرد تبیین نقش راهبردی نماز در تقویت هویت دینی، انسجام اجتماعی و اقتدار ملی برگزار شده است.
وی با اشاره به اهداف برگزاری این همایش افزود: ترویج فرهنگ اقامه نماز، تعمیق مفاهیم قرآنی و جاریسازی آموزههای دینی در لایههای مختلف جامعه از مهمترین محورهای این رویداد فرهنگی و معنوی به شمار میرود.
معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان ادامه داد: در این دوره از همایش، بیش از ۳۰۰ اثر در قالبهای پوستر، مقاله، عکس، پویانمایی و تصویرسازی از سوی علاقهمندان و فعالان فرهنگی به دبیرخانه همایش ارسال شد که بیانگر استقبال گسترده از این رویداد است.
سرهنگ سالاری با تاکید بر اینکه برگزاری چنین همایشهایی نقش مهمی در نهادینهسازی فرهنگ نماز و تقویت روحیه معنوی و انقلابی در جامعه ایفا میکند، خاطرنشان کرد: آثار ارسالی پس از بررسی و داوری، در راستای ترویج فرهنگ نماز و انتقال مفاهیم قرآنی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در پایان این همایش، از ۳۰ نفر از فعالان و خادمان ترویج نماز در نیروهای مسلح استان هرمزگان به پاس تلاشهای مؤثر آنان در گسترش فرهنگ نماز و معنویت قدردانی شد.
در این رویداد فرهنگی مذهبی با حضور حجت الاسلام و المسلمین طیبی فر جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از پوستر تولیدات چند رسانهای نماز نیز رونمایی شد.
همچنین ساخت «فاطمیه سپاه امام سجاد هرمزگان» نیز از دیگر برنامههای جنبی همایش نماز سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان بود که این مرکز فرهنگی در مساحت ۸۰۰ مترمربع احداث میشود.
به گفتهی سرهنگ حسن صنعتکاران فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان؛ تلاش میشود تا زمان برگزاری همایش نماز در سال آینده، این فاطمیه به بهرهبرداری برسد.
