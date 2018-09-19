به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جشنواره بین‌المللی فیلم هنگ‌کنگ از آلبرت لی یکی از مدیران اجرایی ‌کهنه‌کار صنعت فیلم این کشور به عنوان مدیر جدید این جشنواره یاد کرد.

وی جای راجر گارسیا را می‌گیرد و از یکم نوامبر بر صندلی مدیریت این جشنواره می‌نشیند.

لی با سابقه نزدیک به چهار دهه حضور در صنعت سینما، در سال‌های اخیر مدیرعامل شرکت Emperor Motion Pictures بود که استودیویی واقع در چین و هنگ کنگ است. پیش از آن او سال‌ها برای «گلدن هاروِست» کار کرده بود.

ویلفرد وونگ رییس انجمن جشنواره بین‌المللی فیلم هنگ کنگ از جایگاه تخصصی لی در دو بخش ملی و بین‌المللی یاد کرد و گفت وی قادر خواهد بود تا جایگاه جدیدی برای این جشنواره که مهمترین جشنواره فیلم آسیاست، بسازد.

وی در عین حال از تلاش‌های راجر گارسیا تشکر کرد و گفت او در شرایطی که چشم‌انداز سینمایی در حال تغییر بود این انجمن را به خوبی به جلو هدایت کرد و با نوآوری‌هایش در جلب مخاطبان وسیع‌تر و ارایه خدمات فیلمسازی نسل بعدی سینمایی‌ هنگ‌کنگ را پرورش دارد.

در همین حال گفته شده گارسیا از مدیریت اجرایی آکادمی جوایز فیلم آسیا نیز خارج می‌شود و جای او را جوسی لین مدیر عامل فعلی این آکادمی می‌گیرد.

جشنواره بین‌المللی فیلم هنگ‌کنگ چهل‌وسومین دوره‌اش را سال آینده از ۱۸ مارس تا یکم آوریل برگزار می‌کند.