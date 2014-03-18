به گزارش خبرنگار مهر، کوزمین اولاریو بعدازظهر امروز سه شنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل سپاهان اصفهان در جمع خبرنگاران با اشاره به تجربه رویارویی‌اش با تیم‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: ما با تیم‌های ایرانی در فصول گذشته همگروه بودیم و بر اساس تجربه دیدار با استقلال، باید بگویم که این مسابقه، بازی سختی برای ما به شمار می‌رود.

وی افزود: با این حال بازیکنان ما ایمان دارند و تلاش می‌کنند که با تغییر روند بازی به سود خود، به پیروزی برسند و ما در مقابل سپاهان نیز با هدف برد بازی می‌کنیم.

سرمربی تیم فوتبال الاهلی امارات با اشاره به بازی‌های اخیر تیمش در امارات ادامه داد: دو روز پیش در جام حذفی بازی کردیم و چهار روز دیگر هم باید در رقابت‌های لیگ به میدان برویم و همه اینها نشان می‌دهد که کار سختی داریم اما باید با انگیزه مقابل سپاهان ظاهر شویم.

وی در پاسخ به سئوالی درباره نقطه قوت تیمش گفت: تیم ما خط حمله قدرتمندی دارد و نقطه قوت ما به شمار می‌رود اما ما باید خطرپذیر باشیم و نباید دفاعی عمل کنیم زیرا اگر دفاعی بازی کنیم، گل نمی‌زنیم.

اولاریو با اشاره به شرایط سپاهان خاطرنشان کرد: همه تیم‌های ایرانی در خانه خوب ظاهر می‌شوند و عملکرد خوبی دارند و سپاهان نیز یک تیم تهاجمی بوده که نقاط قوت زیادی دارد.

وی اضافه کرد: با این حال ما می‌خواهیم از نقاط ضعف این تیم استفاده کنیم و در بازی روز چهارشنبه، تیمی برنده می‌شود که از نقطه ضعف حریفش استفاده کند.