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۲۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۶:۱۱

نویدکیا در نشست خبری:

فرقی نمی‌‎کند هواداران 100 نفر باشند یا 100 هزار نفر/ در سخت‌ترین گروه هستیم

فرقی نمی‌‎کند هواداران 100 نفر باشند یا 100 هزار نفر/ در سخت‌ترین گروه هستیم

اصفهان – خبرگزاری مهر: کاپیتان تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: فرقی نمی‌کند هواداران سپاهان 100 نفر باشند یا 100 هزار نفر و ما در بازی‌های خود تنها برای آنها بازی می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا عصر امروز سه‌شنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل الاهلی امارات، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: الاهلی تیم خوبی است و ما فیلم‌های بازی آنها را دیده‌ایم و باید بگویم که آنها خوب بازی می‌کنند اما ما برابر الهلال بازی خوبی از خود به نمایش می‌گذاریم.

وی افزود: ما در سخت ترین گروه هستیم و هر چهار تیم این گروه، تا روز آخر شانس صعود دارند؛ بازی‌های سنگینی داریم و امیدوارم با پیروزی از آنها خارج شویم.

کاپیتان تیم سپاهان در مورد حضور هواداران در این بازی بیان داشت: هر کاری می‌کنیم برای هواداران است و تعداد آنها اصلا مهم نیست و چه 100 نفر و چه 100 هزار نفر و مهم این است که ما برای آنها بازی می‌کنیم و این بازی کردن به آنها و خودمان لذت می‌دهد.

نویدکیا در پایان گفت: اگرچه الاهلی تیم خوبی است  اما همه تیم تلاش می‌کنیم که ببریم زیرا می‌توانیم با پیروزی مقابل این تیم به مردم عیدی بدهیم.

کد مطلب 2259087

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