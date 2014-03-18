به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا عصر امروز سه‌شنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل الاهلی امارات، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: الاهلی تیم خوبی است و ما فیلم‌های بازی آنها را دیده‌ایم و باید بگویم که آنها خوب بازی می‌کنند اما ما برابر الهلال بازی خوبی از خود به نمایش می‌گذاریم.

وی افزود: ما در سخت ترین گروه هستیم و هر چهار تیم این گروه، تا روز آخر شانس صعود دارند؛ بازی‌های سنگینی داریم و امیدوارم با پیروزی از آنها خارج شویم.

کاپیتان تیم سپاهان در مورد حضور هواداران در این بازی بیان داشت: هر کاری می‌کنیم برای هواداران است و تعداد آنها اصلا مهم نیست و چه 100 نفر و چه 100 هزار نفر و مهم این است که ما برای آنها بازی می‌کنیم و این بازی کردن به آنها و خودمان لذت می‌دهد.

نویدکیا در پایان گفت: اگرچه الاهلی تیم خوبی است اما همه تیم تلاش می‌کنیم که ببریم زیرا می‌توانیم با پیروزی مقابل این تیم به مردم عیدی بدهیم.