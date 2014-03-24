به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زیر 14 سال ایران که خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی زیر 14 سال آسیا در همدان آماده‌ می‌کند، نخستین تیم فوتبال ایران است که تمرینات آماده‌سازی‌اش در سال جدید را در کمپ تیم‌های ملی آغاز می‌کند.

شاگردان حیدر شریفی از فردا پنجم لغایت هشتم فرودین‌ماه در کمپ تیم ملی اردویی را برگزار می‌کنند و دومین اردوی آنها در سال جدید طی روزهای 15 تا 20 فرودین‌ماه در همین محل برگزار خواهد شد.

دومین دوره رقابتهای فوتبال قهرمانی زیر 14 سال ایران از روز جمعه 10 تا دوشنبه 20 مردادماه و با حضور تیم‌های ایران، کره‌شمالی، عراق، کره‌جنوبی، عربستان، تاجیکستان، تایلند و تیمور شرقی در شهر همدان برگزار می‌شود.