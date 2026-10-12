سفیر جدید هند در ایران به زیارت حرم حضرت معصومه(س) مشرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، ویشوش نگِی، سفیر جدید هند در ایران، به همراه هیئتی از سفارت این کشور با حضور در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) در شهر قم، با شخصیت و جایگاه این بانوی بزرگوار و علمای مدفون در این مکان مقدس آشنا شد.



وی همچنین از بخش‌های مختلف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) بازدید کرد.