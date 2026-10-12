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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹

سفیر جدید هند در ایران به زیارت حرم حضرت معصومه(س) مشرف شد

سفیر جدید هند در ایران به زیارت حرم حضرت معصومه(س) مشرف شد

قم- سفیر جدید هند در ایران با حضور در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، ضمن آشنایی با جایگاه کریمه اهل‌بیت(س) و علمای مدفون در این آستان مقدس، از بخش‌های مختلف حرم بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ویشوش نگِی، سفیر جدید هند در ایران، به همراه هیئتی از سفارت این کشور با حضور در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) در شهر قم، با شخصیت و جایگاه این بانوی بزرگوار و علمای مدفون در این مکان مقدس آشنا شد.

وی همچنین از بخش‌های مختلف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) بازدید کرد.

کد مطلب 6976101

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