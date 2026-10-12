سارق طلاجات بانوان در گرگان با شلیک پلیس دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه امیر حسام اظهار کرد: در پی شکایت یکی از بانوان مبنی بر سرقت به عنف طلاجات و زورگیری در یکی از محلات گرگان، شناسایی و دستگیری عامل این سرقت در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، موفق شدند متهم را کمتر از ۲۴ ساعت پس از اعلام شکایت در شهر گرگان شناسایی کنند و برای دستگیری وی وارد عمل شوند.

رئیس پلیس آگاهی گلستان ادامه داد: متهم هنگام مواجهه با مأموران و در جریان عملیات دستگیری، با سلاح سرد به مأموران حمله کرد. در پی این اقدام و پس از صدور هشدارهای لازم، مأموران با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح به سمت وی تیراندازی کردند و وی را زمین‌گیر و دستگیر کردند.

حسام با اشاره به اعتراف متهم به ارتکاب سرقت گفت: در ادامه رسیدگی به پرونده، یک نفر به‌عنوان مالخر شناسایی شد و طلاجات سرقت‌شده نیز کشف و پس از طی مراحل قانونی به صاحب آن تحویل داده شد.