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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۸

سارق طلاجات بانوان در گرگان با شلیک پلیس دستگیر شد

سارق طلاجات بانوان در گرگان با شلیک پلیس دستگیر شد

گرگان- رئیس پلیس آگاهی گلستان از دستگیری سارق به عنف طلاجات بانوان در گرگان کمتر از ۲۴ ساعت پس از وقوع سرقت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه امیر حسام اظهار کرد: در پی شکایت یکی از بانوان مبنی بر سرقت به عنف طلاجات و زورگیری در یکی از محلات گرگان، شناسایی و دستگیری عامل این سرقت در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، موفق شدند متهم را کمتر از ۲۴ ساعت پس از اعلام شکایت در شهر گرگان شناسایی کنند و برای دستگیری وی وارد عمل شوند.

رئیس پلیس آگاهی گلستان ادامه داد: متهم هنگام مواجهه با مأموران و در جریان عملیات دستگیری، با سلاح سرد به مأموران حمله کرد. در پی این اقدام و پس از صدور هشدارهای لازم، مأموران با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح به سمت وی تیراندازی کردند و وی را زمین‌گیر و دستگیر کردند.

حسام با اشاره به اعتراف متهم به ارتکاب سرقت گفت: در ادامه رسیدگی به پرونده، یک نفر به‌عنوان مالخر شناسایی شد و طلاجات سرقت‌شده نیز کشف و پس از طی مراحل قانونی به صاحب آن تحویل داده شد.

کد مطلب 6976098

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