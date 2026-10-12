به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورعلی عصر امروز دوشنبه در آیین معارفه مدیرکل جدید میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری لرستان اظهار کرد: قلعه تاریخی فلک‌الافلاک، آبشارهای بیشه و نوژیان، دریاچه گهر و دیگر جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، سرمایه‌های ارزشمندی هستند که با برنامه‌ریزی مناسب می‌توانند به موتور محرک اقتصاد مناطق مختلف استان تبدیل شوند.

صنایع‌دستی؛ فرصتی برای اشتغال و رونق کسب‌وکارهای محلی

وی با اشاره به ظرفیت صنایع‌دستی بومی از جمله چوب‌تراشی و نمدمالی افزود: بهره‌گیری از این توانمندی‌ها به تقویت زنجیره تولید، بهبود بازاریابی، دسترسی به بازارهای ملی و معرفی مناسب محصولات نیاز دارد تا هنرهای سنتی علاوه بر حفظ هویت فرهنگی، به منبع درآمد و اشتغال پایدار تبدیل شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با بیان اینکه گردشگری ماهیتی فرابخشی دارد، گفت: توسعه این صنعت علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم، بر فعالیت‌هایی مانند کشاورزی، باغداری، صنایع‌دستی، حمل‌ونقل، خدمات اقامتی و پذیرایی نیز اثرگذار است و می‌تواند به گردش بیشتر منابع مالی در اقتصاد استان کمک کند.

پورعلی تأکید کرد: جاذبه‌های گردشگری زمانی به سرمایه اقتصادی تبدیل می‌شوند که زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم شود، خدمات باکیفیت ارائه شود و جوامع محلی نیز در فرایند توسعه و بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها مشارکت داشته باشند.

وی افزود: رویکرد توسعه‌ای در حوزه میراث فرهنگی نباید صرفاً به شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار تاریخی محدود بماند، بلکه باید در کنار صیانت از اصالت و هویت این آثار، زمینه بهره‌برداری اقتصادی اصولی از آن‌ها نیز فراهم شود.

پنج اولویت مدیریت جدید میراث فرهنگی لرستان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان در تشریح اولویت‌های مورد انتظار از مدیریت جدید میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، تجاری‌سازی صنایع‌دستی و ایجاد ارتباط مؤثر میان تولیدکنندگان بومی و بازارهای ملی را نخستین اولویت برشمرد و گفت: این رویکرد می‌تواند هنرهای سنتی را به منبع درآمد و اشتغال پایدار تبدیل کند.

وی توسعه اکوتوریسم و بوم‌گردی اجتماع‌محور را دومین اولویت دانست و افزود: گسترش اقامتگاه‌های بوم‌گردی و مشارکت جوامع محلی در ارائه خدمات گردشگری می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کند و بخشی از مشکلات اقتصادی مناطق مستعد گردشگری را کاهش دهد.

پورعلی بهره‌گیری اقتصادی از ثبت جهانی دره خرم‌آباد را سومین اولویت عنوان کرد و گفت: معرفی مؤثر این ظرفیت در سطح ملی و بین‌المللی، برنامه‌ریزی برای جذب گردشگر و فراهم‌کردن زیرساخت‌های مناسب باید در دستور کار قرار گیرد تا آثار این ثبت جهانی در زندگی اقتصادی مردم نیز نمایان شود.

نظارت بر طرح‌های پیرامون قلعه فلک‌الافلاک

وی نظارت بر اجرای طرح‌های پیرامون قلعه فلک‌الافلاک را چهارمین اولویت مدیریت جدید دانست و اظهار کرد: برای اجرای ۱۱ پروژه در محدوده پیرامونی این اثر تاریخی، پنج هزار میلیارد تومان اعتبار مطرح شده است که پیگیری روند اجرا، هماهنگی میان دستگاه‌ها و نظارت بر پیشرفت طرح‌ها اهمیت بالایی دارد.

ارتقای فرهنگ میزبانی و کیفیت خدمات گردشگری

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان، ارتقای فرهنگ میزبانی و حرفه‌ای‌سازی خدمات گردشگری را پنجمین اولویت برشمرد و افزود: توسعه گردشگری تنها با وجود جاذبه‌های طبیعی و تاریخی محقق نمی‌شود، بلکه کیفیت خدمات، رفتار مناسب با گردشگران، آموزش فعالان این حوزه و فراهم‌کردن تجربه‌ای مطلوب برای مسافران نیز در موفقیت این صنعت نقش تعیین‌کننده دارد.