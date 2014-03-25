علیزاده و اسحاقی طلایی شدند/ امیدی به نشان نقره دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات یکشنبه هفته جاری در چین تایپه آغاز شد که تا پایان روز دوم تکواندوکاران کشورمان تنها موفق به کسب یک مدال نقره توسط فاطمه اموری شده بودند، در روز سوم با پیروزیهای درخشان کیمیا علیزاده و مهدی اسحاقی موفق به کسب دو نشان طلا شد. امیرحسین امیدی هم نقره گرفت.
علیزاده تکواندوکار وزن 52- کیلوگرم کشورمان با چهار پیروزی متوالی به نیمه نهایی رسید و مدال برنز خود را قطعی کرد. وی در نخستین دیدار خود " ماکولو " از آمریکا را مقتدرانه با نتیجه 12 بر صفر از پیش رو برداشت و در دومین دیدار خود "گلادی میوکا" را با نتیجه 21 بر صفر شکست داد.
علیزاده در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف "آندرا اسپوریگا" از یونان رفت و با برتری 11بر صفر به نیمه نهایی راه يافت. علیزاده در این مرحله در یک مبارزه سخت 3 بر یک "چه سون این" از کره جنوبی را شکست داده و به فینال رسید. وی در دیدار پایانی به مصاف "رونادا نت" از آلمان رفت و با پیروزی 9 بر یک صاحب مدال طلا شد.
مهدی اسحاقی تکواندوکار وزن 45- کیلوگرم کشورمان دور نخست استراحت داشت و سپس با برتری 17بر يک مقابل "گوئین تالیا " از آمریکا به دور سوم رفت. اسحاقی در این مرحله "سباستین آلیسو" از فرانسه را 14بر صفر شکست داد و به یک چهارم نهایی رسید. نماینده کشورمان در این مرحله با برتری 8 بر صفر مقابل "کاستروس" از آلمان به نیمه نهایی رسید . وی در این مرحله "آتلان اونور" از ترکیه را شکست داد و به عنوان سومین نماینده ایران راهی بازی پایانی شد. اسحاقی در بازی نهایی در پیکار با "ولادمیر گاپوسیناک" از روسیه صاحب پیروزی شد و دومین طلای تیم کشورمان را به خود اختصاص داد.
امیرحسین امیدی دیگر تکواندوکار کشورمان بود که در روز سوم با شکست رقبای خود در وزن 78- کیلوگرم کشورمان به دیدار نهایی راه يافت و مدال نقره را از آن خود کرد. وی در نخستین بازی خود، "روسلان شین" از ازبکستان را با نتیجه 16 بر 2 از پیش رو برداشت و سپس "زوهازیسانگ" از چین را 11بر4 شکست داد و با برتری 13بر8 مقابل" ساموئل ژاکوب" از نیوزلند به نیمه نهایی رسید. این جوان شایسته کشورمان در مرحله نیمه نهایی برابر "میانگو" از فرانسه 12بر يک به پیروزی دست يافت و به دیدار پایانی راه پیدا کرد و در این مرحله در مبارزه با "گیل یانگ" بازنده شد و به نشان نقره دست یافت.
امروز سه تکواندوکار کشورمان با شکست مقابل رقبای خود از دور مسابقات کنار رفتند. مژگان زادمحمد ملی پوش وزن 44- کیلوگرم کشورمان در دو مبارزه متوالی حریفانی از ویتنام و کانادا را شکست داد و راهی دور سوم شد. وی در نخستین دیدار خود "نگویان تای" از ویتنام را در راند طلایی شکست داد و سپس برابر "رووینا لاوو" از کانادا با نتیجه 5 بر یک صاحب پیروزی شد. زادمحمد در سومین مبارزه برابر "ایرنه تریپس" از فیلیپین 3بريک نتیجه را واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت.
پریسا جوادی تکواندوکار وزن 59- کیلوگرم دو بار به میدان رفت که ابتدا "گارزوکاستیا" از لیتوانی را شش بر صفر شکست داد و سپس 14بر 2 "لورن ویلیامیس" از انگلستان نتیجه را واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت. فرشاد منصفی در وزن 68- کیلوگرم دور نخست استراحت داشت و سپس به اسپانیا باخت و حذف شد.
این مسابقات عصر امروز پیگیری خواهد شد و امیرحسن امیدی، کیمیا علیزاده و مهدی اسحاقی در دیدار فینال برای کسب مدال طلا به دیدار رقبای خود می روند. این دوره از مسابقات روز چهارشنبه به پایان می رسد.
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