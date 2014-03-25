علیزاده و اسحاقی طلایی شدند/ امیدی به نشان نقره دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات یکشنبه هفته جاری در چین تایپه آغاز شد که تا پایان روز دوم تکواندوکاران کشورمان تنها موفق به کسب یک مدال نقره توسط فاطمه اموری شده بودند، در روز سوم با پیروزیهای درخشان کیمیا علیزاده و مهدی اسحاقی موفق به کسب دو نشان طلا شد. امیرحسین امیدی هم نقره گرفت.

علیزاده تکواندوکار وزن 52- کیلوگرم کشورمان با چهار پیروزی متوالی به نیمه نهایی رسید و مدال برنز خود را قطعی کرد. وی در نخستین دیدار خود " ماکولو " از آمریکا را مقتدرانه با نتیجه 12 بر صفر از پیش رو برداشت و در دومین دیدار خود "گلادی میوکا" را با نتیجه 21 بر صفر شکست داد.

علیزاده در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف "آندرا اسپوریگا" از یونان رفت و با برتری 11بر صفر به نیمه نهایی راه يافت. علیزاده در این مرحله در یک مبارزه سخت 3 بر یک "چه سون این" از کره جنوبی را شکست داده و به فینال رسید. وی در دیدار پایانی به مصاف "رونادا نت" از آلمان رفت و با پیروزی 9 بر یک صاحب مدال طلا شد.

مهدی اسحاقی تکواندوکار وزن 45- کیلوگرم کشورمان دور نخست استراحت داشت و سپس با برتری 17بر يک مقابل "گوئین تالیا " از آمریکا به دور سوم رفت. اسحاقی در این مرحله "سباستین آلیسو" از فرانسه را 14بر صفر شکست داد و به یک چهارم نهایی رسید. نماینده کشورمان در این مرحله با برتری 8 بر صفر مقابل "کاستروس" از آلمان به نیمه نهایی رسید . وی در این مرحله "آتلان اونور" از ترکیه را شکست داد و به عنوان سومین نماینده ایران راهی بازی پایانی شد. اسحاقی در بازی نهایی در پیکار با "ولادمیر گاپوسیناک" از روسیه صاحب پیروزی شد و دومین طلای تیم کشورمان را به خود اختصاص داد.