سفری برای دیدار با پلهای تاریخی حیرت انگیز/ پایتخت پارینه سنگی مسافران را انتظار می کشد

به گزارش خبرنگار مهر، استان لرستان با قابلیت های منحصر به فرد تاریخی، طبیعی و گردشگری یکی از پرجاذبه ترین استانهای کشور محسوب می شود که هر ساله در ایام مختلف سال پذیرای گردشگران از سراسر کشور است.

این در حالیست که وجود آثار تاریخی منحصر به فرد اعم از قلعه ها، خانه های تاریخی و غارهای باستانی، جاذبه های گردشگری مذهبی از جمله امامزاده ها، جاذبه های طبیعی از جمله آبشارهای منحصر به فرد، سرابهای جوشان، دریاچه های بکر، تالابهای زیبا و دشتهای سرسبز از لرستان دیاری خواستنی و پرجاذبه برای گردشگران ساخته است.

لرستان در حال حاضر به لحاظ تاریخی عناوینی چون پایتخت پلهای تاریخی، پایتخت پارینه سنگی و دیار خانه تاریخی را با خود یدک می کشد و وجود غنی ترین موزه مردم شناسی در این استان هر ساله علاقمندان به فرهنگ غنی این استان را فرامی خواند.

قلعه تاریخی فلک الافلاک، شاهکاری معماری دنیا لقب دارد. این اثر تاریخی از بزرگترین سازه های آجری جهان و متعلق به دوره ساسانی است که به شماره 883 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

بروجرد به دیار خانه های تاریخی شهرت دارد. شهرستانی که بیش از 50 خانه تاریخی در بافت قدیمی آن قرار گرفته و برخی از آنها از معماری قابل توجه و چشمگیری برخوردار هستند.

در مركز شهر خرم آباد ضلع شرقي خيابان شريعتي ودر مسير قديمي شهر تاریخی "شاپور خواست" به خوزستان سنگ نوشته اي به شكل مكعب كه بصورت يكپارچه متصل به صخره اي طبيعي بوده است، قراردارد. كتيبه با بسم الله شروع شده و موضوع آن مربوط به حكم امير اسفهسالار كبير ظهيرالدين و الدوله معين الاسلام طغرل لتكين ابوسعيد برسق در خصوص ممنوعيت برخي سنتهايي ناپسند در عهد سلطنت ملكشاه سلجوقي به تاريخ 513 هجري قمري است.

ازجمله آثار ارزنده معماري دوره اسلامي در لرستان مسجد امام (سلطاني سابق) است. اين بنا يكي از ارزشمند ترين و ممتازترين بناهاي بروجرد به شمار مي رود.اين بنا مربوط به دوره قاجاريه و به شماره394 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.

"میرملاس" صخره ای با نقاشی های دوازده هزار ساله اش نامی آشنا برای باستان شناسان دنیاست که در 17 کیلومتری شمال کوهدشت در بالای کوهی به نام " سرسورِن " واقع شده است.

لرستان با دارا بودن بیش از 100 پل تاریخی به عنوان پایتخت پلهای تاریخی ایران مطرح است، آثاری که از آنها به عنوان حیرت انگیزترین پلهای تاریخی دنیا یاد می شود و ثبت جهانی آنها در دستور کار قرار گرفته است.پل تاریخی کشکان دارای پایه هایی به مساحت بیش از 200 متری و همچنین ارتفاع بلندی به اندازه یک ساختمان 12 طبقه است که مساحت پایه ها و ارتفاع پل کشکان در هیچ پلی در دنیا وجود ندارد.

مناره آجری به عنوان یک يادمان ارزشمند، بنایي است استوانه اي شكل در قسمت جنوبي شهر خرم آباد كه به عنوان ميل راهنما و جهت هدايت كاروان ها در كنار شهر قديم شاپور خواست احداث شده است.اين بنا ارزشمند مربوط به دوره آل بويه (ديلميان )مي باشد و به شماره 376 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.

خانه های تاریخی خانه طباطبایی و خانه افتخارالاسلام در بروجرد از جمله خانه های تاریخی هستند که برای تبدیل به موزه، عرضه صنایع دستی و ... احیا شده اند.

خرم آباد به عنوان پایتخت پارینه سنگی شهرت جهانی دارد. مطالعات باستان شناسی نشان می دهد که دره خرم آباد به عنوان یکی از قدیمی ترین دره های مسکونی از پارینه سنگی تا دوران اسلامی بوده و گواه آن غارهای باستانی به جا مانده از آن دوران است.

مسجد جامع بروجرد در غرب کشور کم نظیر و بی همتاست، مسجدی بزرگ که دارای سابقه و پیشینه ای کهن است به طوریکه این مسجد را از نخستین مساجد ساخته شده در ایران می دانند.

پل شاپوری یا طاق پل شکسته در قسمت جنوبی شهر خرم آباد واقع شده و عامل ارتباط غرب استان (طرهان) با شرق و از آنجا به خوزستان و تیسفون (پایتخت ساسانیان) بوده و احتمالاً برای توزیع آب نیز مورد بهره برداری قرار می گرفته است. همچنین پل شکسته لرستان نیز که متعلق به دوره ساسانی است تنها پلی در دنیاست که تمام سنگ بوده و حجم بزرگ این پل نیز از دیگر ویژگی های منحصر به فرد آن است.

خانه تاریخی آخوند ابو خرم آباد که تحت عنوان "خانه جهانگردی" از آن یاد می شود در مرکز شهر خرم آباد و در ضلع غربی قلعه تاریخی فلک الافلاک واقع شده و این بنای زیبا مربوط به اوایل دوره پهلوی است.

عمارت زیبا و نقاشی شده بیرجندی بروجرد از زیباترین عمارت های تاریخی غرب کشور و شهرستان بروجرد است، عمارتی که قرار است میزبان نخستین موزه ورشو ایران باشد.

موزه مردم شناسی استان لرستان به عنوان یکی از غنی ترین موزه های مردم شناسی کشور در محل قلعه تاریخی فلک الافلاک قرار دارد و هر ساله به همراه موزه باستان شناسی این قلعه تاریخی میزبان گردشگران است.