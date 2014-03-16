مجموعه ای ناب از زیباییهای طبیعت/ از آب بازی در آبشارهای منحصر به فرد تا برف بازی در تونلی سرد

به گزارش خبرنگار مهر، لرستانیها در سرزمینی زندگی می کنند که از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب با جاذبه های رنگارنگی آذین بسته شده که باید قدردان تمام این نعمت های خدادادی باشیم و از آنها برای توسعه اقتصادی استان نهایت استفاده را ببریم.

لرستان را می توان سرزمین کوه های سربه فلک کشیده، رودخانه های خروشان و آبشارهای سحرانگیز، دشت های بهشتی، دریاچه های منحصر به فرد، تالابهای بکر و جنگلهای انبوه بلوط نامید، جایی که یک قطعه ناب از طبیعت بهشت وار ایران اسلامی را در خود جای داده است.

شاید در کمتر جایی بتوان به فاصله چند کیلومتری تالابهای منطقه گرمسیر پلدختر به رشته کوه پربرف اشترانکوه و تونل برفی ازنا رسید، چهارفصل بودن لرستان فرصتی است که به نظر می رسد کمتر به آن پرداخته شده است.

کوهها و دشتهای لرستان را می توان رویشگاه لاله های واژگون نامید، برای دیدن این گلهای زیبا در وسعت زیاد می توان به شهرستانهای الیگودرز و دورود سفر کرد.

ونّایی نام روستایی بزرگ و آباد در شهرستان بروجرد در غرب ایران است. این روستا از توابع بخش اشترینان این شهرستان بوده و در ۱۲ کیلومتری شمال غربی شهر بروجرد در منطقه‌ای کوهستانی قرار گرفته است.ونایی از مناطق گردشگری طبیعی بروجرد است و در فهرست روستاهای گردشگری استان لرستان قرار دارد.

دره باستانی "شیرز" در 45 کیلومتری شمال شرق کوهدشت و بر سر راه رودخانه سیمره واقع شده است. این دره حیرت انگیز با جاذبه های گردشگری بکر و شگفت انگیز و سرچشمه ها و آبشارها و درختان وحشی پر میوه آماده است تا به یکی از گردشگاههای زیبای غرب کشور تبدیل شود.

قلل زیبای اشترانکوه _آلپ ایران - با ارتفاع 4150 یکی از مرتفع ترین قله های رشته کوه زاگرس است که می تواند شهرستان ازنا را به یکی از قطب های ورزش های زمستانی در کشور تبدیل کند.

منطقه درختی و سرسبز " گلدشت" بروجرد از جمله تفرجگاههای این شهرستان است که اغلب مسافران و گردشگران با نام و ویژگیهای طبیعی این مکان به خوبی آشنایی دارند. گلدشت یک دره و جلگه وسیع در دامنه کوههای سر به فلک کشیده زاگرس است که محدوده این منطقه از غرب تپه چغای بروجرد آغاز و تا کپرگه ادامه دارد.

شهرستان دورود به واقع بیش از یک شهرستان دارای جاذبه های طبیعی است به طوریکه از این شهرستان به عنوان پایتخت طبیعت ایران یاد می شود، پایتختی که زیباترین دریاچه آب شیرین ایران، زیباترین آبشارهای کشور و رشته کوه اشترانکوه با لقب "آلپ" ایران را در خود جای داده است.

از مهمترين آبشارهاي شهرستان دلفان مي توان از آبشارهاي سوله، مهراب، داله لان، غسلگه (حسن گاويار) و قمش نام برد كه در ايام مختلف سال به ويژه در فصل بهار شاهد حضور دوستداران طبيعت در اين مناطق هستيم.

آبشار زیبای نوژیان در بالای قله تاف در حوالی خرم آباد از زیباترین آبشارهای کشورمان است که لقب مرتفع ترین آبشار لرستان را با نزدیک به 100 متر ارتفاع یدک می کشد.

برای دیدن زیبایی های آلپ ایران باید تنها 12 کیلومتر از شهر ازنا به راه افتاد تا به جایی رسید که نامش روستای گردشگری "دره تخت" است، جایی که تختی از زیبایی ها در دره ای رویایی انتظارت را می کشد.

آبشار بیشه یکی از آبشارهای زیبای استان لرستان است. این آبشار در دل کوههای زاگرس در شهرستان دورود قرار گرفته است و فاصله آن تا شهر دورود ۳۵ کیلومتر است. این آبشار در کنار راه آهن تهران - خوزستان و در نزدیکی ایستگاه بیشه قرار گرفته است و از این رو پذیرای مسافران نیز است. این آبشار با چشم اندازی زیبا یکی از نادرترین و زیباترین آبشارهای استان لرستان است.

دریاچه گَهر در میان رشته کوه اشترانکوه در استان لرستان واقع است. این دریاچه در منطقه حفاظت شده اشترانکوه و بین بخش زز و ماهرو الیگودرز و بخش مرکزی دورود قرار دارد قرار دارد. این دریاچه که به "نگین اشترانکوه" معروف است یکی از زیباترین دریاچه‌های طبیعی ایران به شمار می‌رود و با ارتفاع ۲۳۶۰ متر از سطح دریا در میان منطقه حفاظت شده اشترانکوه واقع شده‌است.

تونل برفی از دیگر جاذبه های طبیعی لرستان در شهرستان ازنا است. این تونل برفی به صورت طبیعی در برف و یخ های دامنه زیبا و سر به فلک کشیده اشترانکوه در منطقه کمندان شهرستان ازنا به وجود آمده است که طول این تونل بالغ بر 800 متر وارتفاع آن از کف تونل تا سقف بین 2.5 تا 3متر است. سرمای این تونل رویایی به حدی است که تونل برفی را تنها می توان در فصول بهار و تابستان بازدید کرد.

"کیو"، در گویش لری مردمان خرم آباد به معنی کبود رنگ و آبی است و وجه تسمیه آن آب زلال و عمیق این دریاچه است که به رنگ آبی و نیلی دیده می شود.این دریاچه با نمای دیدنی و زیبای خود به شهر خرم آباد جلوه خاصی داده و در کنار جاذبه های تاریخی فراوان در این شهر و چشمه های پر آب دره خرم آباد، این شهرستان را در ردیف یکی از شهرهای زیبای توریستی قرار داده است.

تالاب های یازده گانه معروف پلدختر بر روی آهک های خرد شده لنداسلاید سیمره قرار دارند که حدود 10 تا 11 هزار سال پیش ایجاد شده اند و هر ساله میزبان طبیعت گردان زیادی هستند.

مجموعه پارک زیباکنار و دریاچه "ماهی" خرم آباد از جاذبه های درون شهری مرکز لرستان به شمار می رود که میزبان گردشگران است.

دریاچه فدک را می توان بزرگترین دریاچه مصنوعی غرب کشور نامید و "تپه چغا" نیز یکی از تفرجگاههای بروجرد است که این مکان به خوبی از ورودی‌های شهر دیده می‌شود. این مکان نیز که در شمال بروجرد قرار دارد مشرف به تمامی شهر بروجرد بوده و اغلب مسافران و گردشگران از این نقطه تمامی زیبایی و قابلیتهای این شهر را می بینند.