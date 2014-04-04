تاسیس پایگاه گردشگری کاریز قنات در کجور

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جعفری کجوری در حاشیه کارگروه توسعه کجور که با حضور استاندار مازندران، نماینده مجلس، مدیران کل و برخی مسئولین شهرستانی در شهر کجور نوشهر برگزار شده بود در گفتگو با مهر گفت: احداث پایگاه گردشگری کاریز قنات کجور باعث رونق و توسعه شهر کجور خواهد شد.

شهردار شهر کجور با اشاره به سابقه تاریخی این شهر افزود: مطالعات و بررسی های باستان شناسی تاریخی و شواهد و مدارک مستند علمی گویای سکونت گاه انسانی 7 هزار سال پیش در کجور می باشد که بدلیل ویژگی های خاص طبیعی و جغرافیایی، آب و هوای خوب، اراضی بارور، مراتع و آب فراوان تا دوران پس از اسلام نیز به عنوان سرزمینی مردم پذیر و مطلوب در جایگاه مرکز سیاسی مورد توجه بوده است.

وی افزود: شهر کجور بر اساس اکتشافات میدانی در کنار شهرهای بزرگ و متمدن چون شهر سوخته زابل قرار داشته و بسیاری از باستان شناسان شهر کجور را خاستگاه تمدنی انسانی در کوهستان البرز مرکزی می دانند.

وی با اشاره به مرحله مطالعه احداث پایگاه گردشگری کاریز قنات کجور توسط شهرداری گفت:کاریز(قنات کجور) که در ابتدای بلوار ورودی شهر کجور از سمت غرب قرار گرفته گواه زندگی اجتماعی و پر رونق مردم پر تلاش کجور بزرگ در گذشته می باشد که می تواند به یکی از کارآمدترین جاذبه ها در جذب و سرمایه گذاری گردشگر در منطقه تبدیل شود.

جعفری کجوری افزود: وجود بیش از 50 دهانه چاهک یا میل قنات بر روی زمین حتی می تواند بخشی از نیازهای آب کشاورزی دشت های شهر کجور را تامین سازد و همچنین بدلیل برخورداری این منطقه از دشت ها و مناطق کوهستانی مستعد تبدیل شدن به یکی از بزرگترین و زیباترین پارک سبز کوهستان کشور می باشد.

وی اضافه کرد: انجام بازسازی قنات ها و تامین بخشی از آب کشاورزی منطقه و نیز رفتار نمادین از جریان آب چاهک ها د بالا بردن سطح جذبه و رضایتمندی برای گردشگران، طراحی و ساخت پارک کوهستان بزرگ به منظور استفاده گردشگران و تفرجگاه خانوادگی و آشنایی با میراث چندهزار ساله و ملی قنات نقش محوری در توسعه بخشی شهر کجور دارد.

شهردار کجور تاکید کرد: با برنامه های توسعه پایدار در منطقه کوهستانی بخش کجور و ورود سرمایه گذاران و کارآفرینی بلند مدت، زمینه های اشتغال برای جوانان و رونق اقتصادی در منطقه بوجود خواهد آمد.

وی خاطرنشان کرد: در پایگاه گردشگری کاریز قنات کجور فرصت ساخت هتل، شهربازی، تفرجگاه ها، مراکز پذیرایی وجود دارد که زمینه ساز رشد و توسعه گردشگری در بخش کوهستانی کجور و شهر کجور خواهد بود.

وی تاکید کرد: برای احداث پایگاه گردشگری کاریز قنات کجور پیشنهاد شده تا در مرحله اول 50 هکتار از اراضی منابع طبیعی و در مرحله دوم نیز تا 200 هکتار از اراضی پیرامونی آن آزادسازی صورت پذیرد.