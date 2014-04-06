منیژه صحی، هنرمند نقاش و سخنگوی انجمن نقاشان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نمایشگاه فروش آثار هنرمندان نقاش عضو انجمن که در خانه هنرمندان و در روزهای پایانی سال قبل برگزار شد، گفت: برنامه اصلی انجمن برای برپایی این نمایشگاه در دی‌ماه بود ولی به دلیل مشکلاتی که انجمن داشت و تغییر مدیریت در انجمن این برنامه اسفندماه سال قبل برگزار شد.

وی به زمان نامناسب برنامه اشاره کرد و افزود: ما از خانه هنرمندان خواستیم که برنامه دی‌ماه ما را با یک ماه تاخیر به بهمن ماه منتقل کنند ولی مدیران خانه هنرمندان روزهای آخر سال را که در برنامه خود خالی داشتند به نمایشگاه فروش سالانه انجمن نقاشان اختصاص داد.

صحی خاطرنشان کرد: ما برای هماهنگی بیشتر و نیز فروش بالای آثار هنری کف و حداکثر قیمت گذاشتیم. یعنی هنرمندان برای حضور در این نمایشگاه باید کارهای خود را با حداقل قیمت 600 هزار تومان و در نهایت 2 میلیون تومان به نمایش می‌گذاشتند.

وی به ارائه آمار این نمایشگاه پرداخت و گفت: در این نمایشگاه نزدیک به 1000 اثر روی دیوار رفت که این آثار از 360 هنرمند بود. حدود 120 اثر از 110 هنرمند نیز فروش رفت که در نهایت ما در این نمایشگاه 240 میلیون تومان فروش داشتیم.

سخنگوی انجمن نقاشی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا انجمن از این پس نمایشگاه‌های سالانه فروش آثار هنری 200 هزار تومانی را خواهد داشت یا خیر؟ توضیح داد: در چند سال قبل و به ابتکار جمشید حقیقت‌شناس، مدیر وقت انجمن نقاشان ایران بنا بر این شد که هنرمندان نقاش عضو انجمن آثار خود را با قیمت 100 تا 200 هزار تومان به نمایش بگذارند تا فروش حداکثری به انجام برسد.

وی افزود: این نمایشگاه‌ها تا چند سال هم ادامه داشت ولی هیات مدیره فعلی انجمن با برگزاری اینگونه نمایشگاه‌ها موافق نیست.

صحی در پایان سخنان خود گفت: ما بنای خود را بر قیمت‌گذاری درست آثار هنری گذاشتیم و در نمایشگاه‌های فروش سالانه قیمت‌گذاری کلی نخواهیم داشت و دیگر نمایشگاهی از سوی انجمن نخواهیم دید که در آن همه آثار مثلا 200 هزار تومان به فروش برسد.