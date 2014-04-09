متین ورامین گام اول را محکم برداشت/ برد شاگردان بانیولی مقابل اویتا میوشی ژاپن

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و در چارچوب بازی های گروه دوم جام باشگاه های آسیا تیم متین ورامین توانست در یک بازی برتر و حساب شده تیم اویتا میوشی ژاپن را شکست داده و گام اول را محکم بردارد.

تیم متین ورامین در این دیدار به دنبال کسب سه امتیاز این بازی بود زیرا در دیگر بازی این گروه نماینده لبنان توانسته بود دو امتیاز از حریف ویتنامی خود کسب کند و در صورت برتری سه بر صفر یا سه بر یک متین، شاگردان بانیولی در همان دیدار نخست، بر سکوی اول گروه دوم تکیه می زدند.

بانیولی پیش از این دیدار و در گفتگو با یکی از رسانه ها شرایط تیم متین را خوب توصیف کرد و اظهار داشت: چون در زمان خاصی قرار داشتیم و بازیکنان تعطیلات نوروز را سپری می‌کردند نتوانستیم تمرینات طولانی و زیادی داشته باشیم اما با این وجود توانستیم شرایط آماده سازی تیم را به حد مطلوبی ارتقا دهیم در طول مدت زمانی که در فیلیپین بودیم هم تمرینات خوبی داشتیم و بازیکنان به شرایط مطلوب برای انجام بازی‌های خوب مقابل حریفان رسیده‌اند.

بازیکنان متین ورامین در گفتگو با خبرنگاران تأکید داشتند که هدف متین ورامین در این مسابقات کسب مقام قهرمانی آسیا و رسیدن به مسابقات جهانی است به همین خاطر با جدیت مقابل همه حریفان صف آرایی می کنند و به چیزی جز برد فکر نخواهند کرد.

تیم متین ورامین با ترکیبی ایده ال پای به این مسابقات گذاشته است و بهترین ها ایران در انی تیم جمع شده اند به طوری که شهرام محمودی، مصطفی شریفات، میکائیل تاجر، سعید معروف، وحید سیدعباسی، محمد موسوی، پوریا فیاضی، احسن شیرکوند، علی اصغر رزم فر، مجتبی میرزاجانپور، فرهاد نظری افشار و علیرضا نصر اصفهانی ترکیب 12 نفره نماینده والیبال ایران را تشکیل می دهند.

لیبروی تیم متین ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این دیدار گفت: در ست اول نماینده ژاپن بازی خوبی را به نمایش نگذاشتند و تیم متین ورامین با استفاده از ضعف دریافت های عقب زمین در تیم اویتا ژاپن توانستند از ابتدای ست فاصله مناسبی را ایجاد کنند و در نهایت این ست با نتیجه 25 بر 18 به سود متین ورامین به پایان رسید.

احسن الله شیرکوند افزود: اما در ست دوم تیم اویتا که دیگر چیزی برای از دست دادن نداشت، بسیار تهاجمی بازی کرد و این مسأله باعث شد تا بازیکنان باتجربه متین ورامین غافلگیر شوند و تاکتیک های سرمربی ژاپنی سبب شد تا این ست با نتیجه 25 بر 21 به سود اویتا پایان پیدا کند.

وی ادامه داد: با باخت ست دوم، انگیزه بازیکنان تیم متین ورامین دو چندان شد و عملکرد مناسب سعید معروف در کنار دفاع های بی نقص محمد موسوی سبب شد که در این ست نیز اویتا حرفی برای گفتن نداشته باشد و شاگردان دانیله بانیولی این ست را نیز با نتیجه 25 بر 13 به سود خود پایان داده و در مجموع با نتیجه 2 بر 1 از حریف خود پیشی بگیرند.

شیرکوند گفت: تیم اویتا که چیزی برای از دست دادن نداشت، در ست سوم بسیار هجومی آغاز کرد اما تجربه بازیکنان متین اجازه خودنمایی به اویتا را نداد و در نهایت این ست نیز با نتیجه 25 بر 22 به سود متین به پایان رسید و در نهایت ورامینی ها با برد سه بر یک، به برتری رسیدند.

در ادوار قبلی والیبال جام باشگاه های آسیا، تیم پیکان در سال های 2002 و 2006 تا 2011 عنوان قهرمانی را کسب کرد و با هفت قهرمانی رکورد دار است و تیم های صنام تهران در سال 2004 و کاله مازندران در سال 2013 قهرمان شدند.