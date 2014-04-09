شاهرخ بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدارهای هفته پایانی رقابتهای لیگ برتر فوتبال بیان کرد: در این هفته چهار بازی حساس داریم که تیم قهرمان فصل را مشخص می‌کنند. خوشبختانه وضعیت لیگ به گونه‌ای پیش رفت که در روز پایانی همه چیز مشخص می‌شود. خوشبختانه در دو بازی اخیر همه بازیکنان را در اختیار داشتیم که باعث شد نتیجه بگیریم. البته کمی هم خوش شانس بودیم و خدا کمک کرد تا دو برد ارزشمند را کسب کنیم.

وی در خصوص نبود آندرانیک تیموریان در آخرین دیدار فصل گفت: آندو مهره تاثیرگذار استقلال است که بودنش با نبودنش برای تیم خیلی فرق می‌کند و همه این موضوع را قبول دارند. با این حال ما محکوم هستیم مقابل تراکتورسازی بدون تیموریان بازی کنیم. کاری به بازی دیگر تیم‌ها نداریم و برای خودمان بازی می‌کنیم. امیدوارم که هواداران بیایند و تیم را حمایت کنند تا در آخرین بازی فصل هم قهرمان شویم.

پیشکسوت تیم استقلال ادامه داد: قبل از بازی با فولاد هم گفتند که اگر برنده شویم پرسپولیس می تواند صدرنشین شود که تا دقایق پایانی هم صدرنشین بود که این عنوان را از دست داد با این حال همان زمان هم تاکید کردیم که ما برای خودمان و برای نام استقلال بازی می‌کنیم و کاری به دیگر تیم‌ها نداریم.

بیانی در خصوص تیم تراکتورسازی نیز گفت: مطمئن باشید که آنها برای تفریح نمی‌آیند. تراکتورسازی در آسیا بازی دارد و به دنبال حفظ اعتبارش است. تراکتورسازی تیمی است که هر جا به میدان برود هوادارانش می‌آیند و یک بازی سخت را با این تیم برگزار خواهیم کرد.

وی در خصوص پیش بینی خود از نتایج روز پایانی لیگ برتر عنوان کرد: هر جوری که فکر می‌کنم نمی توانم پیش بینی کنم. هر اتفاقی که در هر بازی رخ بدهد باعث می‌شود که سرنوشت لیگ تغییر کند.